Afrique: CAN-Maroc 2025 - Sénégal-RDC en Direct (1-1)

Le Sénégal et la RDC s'affrontent sur la pelouse du Grand Stade de Tanger dans le cadre de la 2e journée de la CAN-Maroc 2025, Groupe D..

Fin du match Sénégal-RDC (1-1)

87': Balukwiha remplace Elia Meschack

73' :N. Mukau a été remplacé par E. Kayembe, et A. Masuaku (blessé), J. Kayembe.

69': Egalisation par Sadio Mane

66' C. Bakambu est remplacee par F. Mayele, et T. Bongonda, par N. Mbuku.

61': Bakambu marque le premier but de la RDC

53' : Un coup fumant de N. Sadiki stoppe par le gardien sénégalais. Corner

48': le corner de la RDC est raté

Reprise

Sénégal-RDC: c'est la mi-temps (0-0)C'est la mi-temps (0-0)

38' : Le tir de S. Mane manque le cadre, se dirigeant juste vers la gauche.

36' : S. Moutoussamy a touché le ballon. L'arbitre a accordé un coup franc.

30' : un autre tir de N. Jackson tire a failli endeuiller la RDC! Tir depuis le côté gauche de la surface de réparation à partir d'un angle fermé. Mais, il est bloqué par N. Mukau. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but.

28' : premier carton jeune sénégalais, accordé P. Gueye, pour une faute commise sur N. Sadiki

22' : Le tir de N. Jackson manque le but, il part juste à gauche. La pression monte sur le camp congolais.

14': La RDC marque son premier but. Mais l'arbitre siffle la position hors-jeu. A. Masuaku a fait la passe mais le drapeau de hors-jeu est levé. Le but est annulé. T. Bongonda est pris en situation de hors-jeu.

3' : Corner ! Le ballon a heurté T. Bongonda et est sorti pour un corner.

1' : Le tir du sénégalais I. Sarr manque le cadre, au-dessus de la barre.