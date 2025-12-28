Afrique: CAN 2025 - Le Sénégal et la RDC dos à dos après un choc qui a tenu ses promesses

Au terme d'un match spectaculaire, le Sénégal et la RDC se sont quittés sur un match nul (1-1) lors de la deuxième journée dans le groupe D. Sadio Mané a répondu à Cédric Bakambu et les deux équipes restent en tête du classement devant le Bénin.

C'est un match qui est en passe de prendre sa place dans la liste des classiques africains. Et pour cause, pour la troisième fois en un an et demi, le Sénégal et la RDC ont offert un spectacle qui donne envie de les revoir encore et encore. Léopards et Lions se sont séparés (1-1) ce samedi à Tanger lors de la deuxième journée du groupe D dans une opposition qui aurait pu basculer d'un côté ou de l'autre.

Il y a eu du jeu, de la tension, de l'intensité et des rebondissements dans ce choc qui a tenu ses promesses.

Dans la ferveur du stade de Tanger, rythmé plus par les tam-tams sénégalais, les 22 acteurs se sont rendus coup pour coup surtout dans une seconde période qui a vu le match s'emballer après une première dominée par les Lions. Car, si le premier coup de griffe est signé Aaron Wan-Bissaka sous la forme d'un but refusé pour une position de hors-jeu, ce sont les hommes de Pape Thiaw qui vont s'offrir les premières occasions.

Comme on s'y attendait, comme lors des deux précédentes confrontations, le Sénégal monopolise le ballon. L'équipe des Lions, sûre de sa force, de son jeu, ne panique pas, sort bien les ballons, confiant en sa supériorité technique. Elle prépare ses attaques face au bloc congolais. Un superbe mouvement entre Iliman Ndiaye et Sadio Mané finit dans les pieds de Nicolas Jackson dans la surface. Le double buteur, face au Botswana, ne cadre pas (26e). Ismaïla Sarr, devant le but vide, non plus, même s'il est signalé hors-jeu.

Bongonda, le facteur x

C'est finalement Pape Gueye, trouvé en retrait qui place bien sa reprise, mais Lionel Mpasi sauve les Léopards d'une belle horizontale pour sortir le ballon (45e).

En 4-4-2, en bloc, la RDC tient la dragée haute aux Lions et espère profiter de la vitesse de Cédric Bakambu et Meschack Elia pour les surprendre. C'est finalement Noah Sadiki qui sera le premier à mettre Edouard Mendy à contribution sur une frappe dans la surface que le portier sort difficilement (54e). Les Congolais matérialisent ainsi une meilleure entame de seconde période.

Absent lors de la défaite des siens à Kinshasa, Bongonda fait mal aux Sénégalais à chacune de ses accélérations. Sur l'une d'elles, il oblige même Gana Gueye à faire faute et récolter un carton jaune.

Il ne met pas longtemps à être décisif. Le numéro 10 sollicite le une-deux avec Aaron Wan-Bissaka et prend sa chance dans la surface, Edouard Mendy est sur la trajectoire, mais repousse le ballon quasiment dans les pieds de Cédric Bakambu. L'ex-attaquant de l'OM se fait le plaisir d'ouvrir le score et mettre les Léopards devant (61e).

Mbaye, quelle rentrée !

Pape Thiaw réagit dans les secondes qui suivent et lance Ibrahim Mbaye, le benjamin de la CAN, 17 ans. Le joueur du PSG débarque avec sa fougue, son enthousiasme et surtout sa vitesse. Ses premières touches sont prometteuses, celles qui suivent sont décisives ; sur un raid, il a l'égalisation dans les pieds, mais bute sur Mpasi, Sadio Mané, qui a suivi, conclut malgré le retour des défenseurs congolais. Le Sénégal recolle huit minutes après l'ouverture du score (69e).

Les supporters des Lions retrouvent de l'entrain, les supporters de la voix au moment où le soleil fait son apparition à Tanger.

Le match s'emballe, Mbaye est toujours remuant, les Congolais ne sont pas loin de l'exploit sur leurs possibilités de contres. Mais, il n'y aura pas de vainqueur dans ce choc. Un résultat qui peut contenter tout le monde ; les deux équipes restent en tête de la poule en attendant la troisième journée.