Nigeria: Le pays obtient plus d'un milliard de dollars d'une banque émirienne pour son projet d'autoroute côtière

C'est l'un des projets phare mais aussi très controversé de la présidence Tinubu, au Nigeria : la construction d'une méga-autoroute côtière de 700 km qui vient de bénéficier d'un nouveau financement - 1,26 milliard de dollars - de la part d'une banque émirienne. Il s'agit pour l'instant de financer un deuxième petit tronçon à l'est de Lagos, la capitale économique.

« Ce prêt est un succès majeur, se félicite le président nigérian dans un communiqué. La conclusion de ce financement, assure Bola Tinubu, signifie que l'autoroute côtière de Lagos à Calabar va continuer sans entraves ».

Pour l'instant, le 1,26 milliard de dollars prêté par la banque émirienne, First Abu Dhabi Bank, doit permettre de financer un nouveau petit tronçon de 56 km qui s'ajoutera au tronçon de 37 km, en cours de construction à l'est de Lagos.

Ce premier tronçon avait déjà fait l'objet d'un prêt de 747 millions de dollars, en juillet dernier, de la part d'un groupe de banques mené par Deutsche Bank.

Censé s'intégrer dans le corridor autoroutier qui tend à relier, par la côte, les pays ouest-africains, le projet d'une méga-autoroute de 700 km jusqu'à la frontière camerounaise a été relancé par l'actuel président nigérian. Mais les conditions d'attribution du chantier à Hightech Construction, dirigé par un proche de Bola Tinubu, ainsi que les destructions à grande échelle d'activités économiques sur la côte nigériane, continuent de faire polémique.