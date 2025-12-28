Afrique: Un rapport du Pentagone pointe l'empreinte militaire croissante de la Chine dans le continent

Le département américain de la Défense a publié, le 23 décembre, son rapport annuel sur les capacités militaires de la Chine, un document très attendu, alors que la politique de Donald Trump vis-à-vis de Pékin reste incertaine. Les États-Unis y pointent une présence chinoise en Afrique mêlant coopération sécuritaire, ventes d'armes et déploiement de capacités militaires. Washington évoque une stratégie visant à protéger les intérêts chinois et à renforcer l'influence de Pékin sur le continent.

Selon le Pentagone, l'Armée populaire de libération a pris part à environ 26 exercices et entraînements avec des armées étrangères, en Asie-Pacifique, en Afrique et en Europe.

En Afrique, le document relève une augmentation de l'ampleur des exercices. Il cite en particulier l'exercice Peace Unity mené avec la Tanzanie, en août 2024, présenté comme l'un des plus importants exercices chinois réalisés sur le continent.

Le rapport souligne également que ces exercices servent de cadre de démonstration pour les équipements militaires chinois, alors que Pékin développe et exporte des blindés, de l'artillerie, des drones et des systèmes anti-drones, notamment vers l'Afrique.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Sur le plan logistique, le Pentagone affirme que la Chine étudie des possibilités d'accès militaire dans plusieurs pays, en particulier le long des grandes routes maritimes. Le document mentionne un intérêt chinois pour le golfe de Guinée et précise qu'un projet de base au Gabon a été évoqué par les autorités gabonaises.

Par ailleurs, la Chine a élargi son réseau d'attachés de défense avec l'accréditation, pour la première fois, d'attachés militaires, notamment au Rwanda et au Niger.

Enfin, concernant la République démocratique du Congo (RDC), le rapport fait état d'une coopération sécuritaire limitée, comprenant la formation de forces locales, la participation aux opérations de maintien de la paix des Nations unies ainsi que des ventes d'équipements dont des drones armés.

Pour rappel, la Chine est parmi les trois pays ayant leurs instructeurs militaires, en RDC.