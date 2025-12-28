La scène politique camerounaise est actuellement marquée par des déclarations fortes émanant du sommet de l'État. Le ministre de l'Administration Territoriale, Paul Atanga Nji, a récemment pris la parole pour exprimer son indignation face à ce qu'il qualifie d'ingratitude de la part d'une frange de la population.

Selon le membre du gouvernement, de nombreux citoyens ne mesurent pas l'ampleur des efforts fournis par le président de la République. Le ministre soutient avec conviction que le chef de l'État a consenti d'immenses sacrifices personnels pour assurer le bien-être de la nation et maintenir la stabilité institutionnelle depuis son accession au pouvoir.

Cette sortie médiatique met en lumière une volonté claire de protéger l'image du pouvoir exécutif dans un contexte de vigilance accrue. Le ministre affirme qu'il n'existe aucun autre dirigeant à l'échelle internationale dont le dévouement égale celui du président camerounais. En rappelant que le magistrat suprême oeuvre sans relâche pour la démocratie au Cameroun depuis 1982, Paul Atanga Nji souligne la continuité et la résilience d'un système qu'il juge exemplaire pour l'ensemble du continent africain.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'argumentaire développé repose sur l'idée que la longévité exceptionnelle au pouvoir est le fruit d'une sagesse profonde et d'un amour sincère pour le peuple. Pour le ministre, cette figure historique représente le meilleur dirigeant de l'histoire du pays. Cependant, cette défense passionnée s'accompagne d'un avertissement sans équivoque à l'endroit de l'opposition et des voix dissidentes. Le gouvernement camerounais entend désormais sévir contre toute personne tenant des propos dénigrants ou insultants envers la première institution du pays.

Cette fermeté administrative s'inscrit dans une stratégie globale de maintien de l'ordre. Les autorités précisent que la liberté d'expression ne doit pas servir de prétexte à la déstabilisation ou au manque de respect envers les symboles de l'État. Ainsi, toute critique jugée abusive ou calomnieuse pourrait désormais tomber sous le coup de la loi, renforçant la pression sur le débat public et les réseaux sociaux. La loyauté envers les institutions est présentée comme un impératif pour la cohésion nationale.