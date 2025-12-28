Sénégal: Décès de Khar Mbaye Madiaga - La voix de la tradition lébou s'est tue

La cantatrice sénégalaise Khar Mbaye Madiaga, figure emblématique de la tradition lébou, est décédée ce samedi matin à Rufisque, à l'âge de 87 ans.

L'inhumation est prévue ce samedi à 17 heures à Rufisque.

Née le 4 février 1938, Khar Mbaye Madiaga s'est imposée comme l'une des grandes voix du patrimoine culturel lébou et de la lutte sénégalaise. Profondément attachée à son terroir, elle a consacré sa vie à la transmission des valeurs et des traditions locales à travers le chant.

En reconnaissance de son apport à la culture nationale, la Maison des arts de Rufisque avait été baptisée à son nom le 18 juin dernier. Le maire de la ville, Oumar Cissé, saluait alors une artiste à la « voix rare, grave et puissante », porteuse de thématiques devenues de plus en plus rares dans le paysage musical contemporain.