Madagascar: Une ONG critique la concertation nationale sur le futur processus électoral

À Madagascar, la concertation nationale, lancée le 10 décembre dernier, continue de susciter des critiques. Dans un communiqué publié ces derniers jours, l'Observatoire Safidy, une organisation de la société civile engagée sur les questions de gouvernance et de participation citoyenne, exprime ses inquiétudes.

L'ONG Safidy dénonce un processus jugé peu inclusif qui ne permettrait pas, selon elle, une réelle prise en compte des attentes de l'ensemble de la population.

« Il y a une sorte d'inquiétude concernant la tenue de la concertation. Nous avons constaté qu'il y a une grande partie des acteurs qui ne sont pas invités à participer à la concertation. Jusqu'à présent, nous sommes dans le flou total. Qui est l'organisateur principal ? Comment ? Tout cela n'est pas du tout clair. Il nous faut une clarification. Notre inquiétude aussi, c'est que si nous allons organiser des élections et que nous allons nous heurter peut-être à une non implication des citoyens à la tenue des élections », souligne Stella Désirée Razanamahefa, porte-parole de l'Observatoire Safidy, auprès de notre correspondante à Antananarivo, Aurélie Kounan.