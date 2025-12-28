Centrafrique: Dans le quartier commerçant de Bangui, un optimisme prudent avant les élections générales

Les Centrafricains se rendent aux urnes dimanche 28 décembre pour un quadruple scrutin : présidentielle, législatives, régionales et municipales. Ces élections se déroulent dans un climat bien plus serein que les précédentes, lorsque les groupes armés menaçaient la capitale d'un assaut. Les populations apprécient le nouveau contexte apaisé, alors qu'elles mettent en avant des besoins socio-économiques. C'est le cas notamment au quartier commerçant du PK5, le coeur de la communauté musulmane du pays.

Le long des avenues ou dans les ruelles du marché, l'activité ne s'arrête jamais dans le poumon économique de la capitale de la Centrafrique. Les jours sombres de la guerre civile semblent lointains.

Bachir tient un magasin bien rangé dans un immeuble récent. « Moi, je vends des pièces détachées et des motos, explique-t-il. Je pense que les élections ont bien commencé. Il n'y avait pas d'incidents et ça c'est très important. Et maintenant, ce que nous souhaitons, c'est vraiment que la République centrafricaine trouve sa dignité ».

« Après les élections, il faudrait mettre fin aux tracasseries des agents des régies »

Un peu plus loin, Ali reçoit dans sa boutique de matériaux de construction. « Par rapport aux scrutins précédents, il n'y a pas de crainte pour la paix, c'est très rassurant, lance-t-il. Nous pouvons commercer librement, importer sans difficultés. Après les élections, il faudrait mettre fin aux tracasseries des agents des régies financières qui viennent demander de l'argent en plus, alors que nous avons déjà payé toutes les taxes. »

Les attentes portent désormais sur une amélioration du quotidien, comme le ramassage des déchets qui souillent le quartier.

« Aujourd'hui, il y a une embellie »

Ali Ousman, de la Coordination des organisations musulmanes de Centrafrique (Comuc), partage un optimisme prudent : « Aujourd'hui, je dis qu'il y a une embellie. Vous avez vu que le kilomètre 5 s'est réveillé. Il y a eu des constructions, même avec cet immeuble, ici. Il y a quelques années, il n'y en avait pas des immeubles à plusieurs étages. Ça pousse comme des champignons au kilomètre 5. Vous avez des dépôts. Il y a un essor du commerce au kilomètre 5. Tout le monde y trouve son compte. Le pain quotidien, c'est ce qui intéresse plus les habitants qu'autre chose. »

Ali Ousman estime toutefois que beaucoup d'habitants du quartier ne maitrisent pas bien les enjeux électoraux, et notamment le rôle et l'importance des futurs élus locaux.

En République centrafricaine, un quadruple scrutin historique se déroule ce dimanche 28 décembre : des élections municipales et régionales, les premières depuis 1988, des législatives, et une présidentielle. Ce scrutin est le plus suivi avec sept candidats en lice, dont le président sortant Faustin-Archange Touadéra, qui brigue un troisième mandat après avoir fait adopter une nouvelle Constitution en 2023.