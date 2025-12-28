Sénégal: Yémen - Le pays appelle au dialogue et à la retenue

Face à la situation sécuritaire préoccupante dans certaines provinces du Yémen, notamment à Hadramaout et Al-Mahra, le gouvernement sénégalais appelle les parties concernées à faire preuve de retenue et à privilégier le dialogue pour éviter toute escalade.

Dans un communiqué, le ministère de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur souligne l'importance du respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Yémen et encourage un règlement pacifique des différends dans l'intérêt supérieur du peuple yéménite.

Le Sénégal salue également les efforts du Royaume d'Arabie Saoudite pour la désescalade et la stabilité dans le pays et réaffirme son soutien à la coalition internationale en faveur de la légalité. Dakar exprime par ailleurs sa solidarité avec toutes les initiatives visant à renforcer la cohésion institutionnelle et à promouvoir une paix durable et inclusive au Yémen.