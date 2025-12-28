Afrique: Sénégal-RDC, la bataille de Tanger

Le Sénégal et la RD Congo, tous deux victorieux lors de la première journée, se retrouvent pour un choc de titans. C'est une affaire de suprématie et un parfum de revanche qui flotteront sur la pelouse marocaine. Cette « bataille de Tanger » s'annonce comme l'un des moments forts de cette 35e édition.

Le football africain nous offre parfois des duels qui dépassent le cadre comptable pour devenir de véritables classiques. L'affiche entre le Sénégal et la RD Congo, programmée ce samedi à 15h00 pour la deuxième journée du Groupe D, en fait désormais partie. Dans l'enceinte du Stade de Tanger, l'air s'annonce électrique entre le grand favori sénégalais et un outsider congolais qui n'a plus peur de rien.

Les deux nations arrivent avec le plein de confiance. Lors de la première journée, les hommes de Sébastien Desabre ont assuré l'essentiel face au Bénin (1-0). Un but de Théo Bongonda, le maestro floqué du numéro 10, a suffi au bonheur des supporters congolais.

De leur côté, les Lions de la Teranga n'ont pas fait dans la dentelle. Portés par une attaque de feu, ils ont balayé le Mozambique (3-0). Le doublé de Nicolas Jackson et la réalisation de Cherif Ndiaye ont permis au Sénégal de s'emparer de la tête du groupe grâce à une meilleure différence de buts.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le spectre de Kinshasa dans toutes les têtes

Si ce match passionne autant, c'est que les cicatrices sont encore fraîches. Il y a quelques semaines, lors des éliminatoires du Mondial 2026, les deux équipes avaient livré un duel d'anthologie au Stade des Martyrs. Devant un public en feu, les coéquipiers de Cédric Bakambu menaient 2-0 après seulement 40 minutes de jeu. Mais le Sénégal, dans un sursaut d'orgueil spectaculaire, avait renversé la vapeur pour s'imposer 3-2, propulsant les Lions vers une qualification directe et envoyant les Léopards en barrages.

Samedi, la RDC ne jouera pas seulement pour les trois points, mais pour laver l'affront.

« C'est un match de championnat... ce n'est pas le même contexte que le dernier », a tempéré Pape Thiaw, le sélectionneur sénégalais, en conférence de presse. « Nous allons les étudier à nouveau et bien préparer la rencontre. »

Sur le plan historique en Coupe d'Afrique, la balance est parfaitement équilibrée. Une victoire partout. La RDC l'avait emporté en 1968 (2-1), tandis que le Sénégal avait pris le dessus en 2002 (2-0). Depuis, plus rien en phase finale officielle. Les deux nations se sont plus affrontées en qualifications (CAN, CDM) et en match amicaux. Qui des Lions ou des Léopards s'installera seul sur la tête du Groupe D ? Réponse ce samedi, sous les coups de 15h00'.