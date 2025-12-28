Togo: Footing collectif et remise en forme

27 Décembre 2025
Togonews (Lomé)

Une Journée nationale du sport se tient ce samedi dans le Grand Lomé. À cette occasion, les habitants des différentes communes de la capitale et de la banlieue sont invités à participer à des activités physiques, notamment un footing collectif et des exercices de remise en forme, dans une ambiance conviviale et accessible à tous.

L'événement se déroule au stade omnisports de Lomé, au coeur de la capitale, point de ralliement des participants.

Des encadreurs sportifs et des agents de santé sont mobilisés pour accompagner les exercices et veiller au bon déroulement des activités.

Organisée de façon régulière, cette journée vise à promouvoir la pratique du sport et à sensibiliser la population aux bienfaits de l'activité physique sur la santé, la prévention des maladies et le bien-être général. Elle s'adresse à toutes les tranches d'âge, sans distinction de niveau ou de condition physique.

L'initiative est portée par le ministère des Sports, avec l'appui des autorités locales. Les organisateurs encouragent une forte mobilisation des populations afin de faire de cette journée un moment de cohésion sociale, de discipline sportive et de promotion d'un mode de vie sain.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.