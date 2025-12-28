Togo: Quatre morts dans un incendie à Agoè-Nyivé

Un incendie s'est déclaré samedi dans une maison à Agoè Cacaveli, dans la commune d'Agoè-Nyivé 1. Alertés, les sapeurs-pompiers et les services de sécurité déployés dans le cadre de l'opération 'Keligou 2' sont intervenus rapidement.

Le bilan provisoire fait état de quatre morts, dont une femme et trois mineurs. Une autre personne, grièvement brûlée a été évacuée vers un hôpital en extrême urgence.

L'origine du sinistre n'est pas encore connue. Les services compétents ont ouvert une enquête pour en déterminer les circonstances. Le ministre de la Sécurité a présenté, au nom du gouvernement, ses sincères condoléances aux familles endeuillées et leur a exprimé sa solidarité.

Il a également rappelé les consignes essentielles de prévention des incendies domestiques, notamment l'évitement des branchements électriques anarchiques, l'extinction des sources de chaleur avant le sommeil ou les sorties, et l'alerte immédiate des sapeurs-pompiers aux numéros 118 ou 1014 en cas de début d'incendie.