Ethiopie: Le pays trace la voie de la prospérité grâce au développement vert - Vice-Premier ministre Temesgen

Addis-Abeba — L'Éthiopie progresse résolument vers la prospérité en s'appuyant sur un modèle de développement vert solide et durable, a affirmé aujourd'hui le vice-Premier ministre Temesgen Tiruneh.

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture de la deuxième édition de la Semaine éthiopienne de la mobilité verte 2025, tenue au Centre international de conventions d'Addis-Abeba, le vice-Premier ministre a souligné que la trajectoire de croissance du pays repose sur une gestion environnementale responsable et sur l'innovation durable.

Il a indiqué que l'Éthiopie s'emploie désormais à étendre de manière stratégique les acquis majeurs de l'Initiative pour un héritage vert aux secteurs des transports et de la logistique.

Cette orientation, a-t-il précisé, reflète la détermination du pays à réduire significativement les émissions de carbone tout en bâtissant une économie résiliente face aux effets du changement climatique.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon Temesgen Tiruneh, l'objectif est de reproduire, dans le domaine de la mobilité, les résultats positifs enregistrés par l'Initiative pour un héritage vert, notamment à travers la promotion de solutions de transport écologiques et de technologies durables.

Évoquant la relation entre l'humanité et son environnement, il a rappelé que la planète est naturellement verte et que le progrès humain ne peut être compatible avec la nature qu'en adoptant des technologies capables de limiter la pollution. Il a également insisté sur la nécessité pour les négociations climatiques internationales d'aller au-delà des discours et de se traduire par des actions concrètes.

Le vice-Premier ministre a souligné que l'approche éthiopienne en matière de protection de l'environnement est résolument orientée vers les résultats, citant comme indicateurs de progrès la réduction de la pollution, la montée en puissance des mouvements écologistes et l'adoption croissante des véhicules électriques.

Il a mis en avant plusieurs réalisations majeures de l'Initiative pour un héritage vert, notamment les campagnes de dépollution des rivières, les restrictions sur les emballages plastiques et la promotion de véhicules fonctionnant à partir d'énergies renouvelables.

Il a par ailleurs insisté sur l'importance d'intégrer les véhicules électriques aux infrastructures d'énergie propre -- hydroélectricité, solaire et éolien -- afin de réduire à la fois les émissions de carbone et les coûts énergétiques.

Les initiatives axées sur les transports durables, a-t-il ajouté, contribueront non seulement à la réduction des émissions, mais permettront également de positionner l'Éthiopie comme un leader de l'industrialisation verte sur le continent africain.

Évoquant l'exposition organisée dans le cadre de la Semaine de la mobilité verte, Temesgen Tiruneh a indiqué qu'elle met en lumière des technologies innovantes soutenant les efforts nationaux de dépollution et offre aux décideurs, aux investisseurs et au grand public une vision concrète des solutions de transport modernes et durables développées dans le pays.

Il a conclu en réaffirmant l'engagement ferme du gouvernement à faire de la prospérité de l'Éthiopie le fruit d'un développement durable, appelant l'ensemble des acteurs de la société à contribuer activement à cet objectif.

Il a également assuré que le gouvernement poursuivra son rôle moteur pour concrétiser cette ambition.