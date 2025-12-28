Ile Maurice: Beau-Vallon - L'histoire gravée dans la pierre

Cela fait de nombreuses décennies que l'usine sucrière de Beau-Vallon a cessé toute roulaison. Mais, fières et résistantes, les pierres sont toujours debout. Comme le restaurant «Karay Mario», implanté dans l'ancien dispensaire de la propriété, est adossé à ces vestiges, nous avons poussé la balade jusque sur ces terres.

Beau-Vallon aujourd'hui est un groupe de premier plan. Ayant largement diversifié ses activités depuis ses débuts dans la canne, il s'appuie désormais sur quatre piliers : agriculture, immobilier, hôtellerie et loisirs. Les activités agricoles comprennent, outre la canne à sucre, la pomme de terre, l'oignon, les coeurs de palmiste, mais aussi l'élevage de cerfs et la production de plantes ornementales et fruitières en pépinière.