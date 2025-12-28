Ile Maurice: Beau-Vallon - L'histoire gravée dans la pierre

27 Décembre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Aline Groëme-Harmon

Cela fait de nombreuses décennies que l'usine sucrière de Beau-Vallon a cessé toute roulaison. Mais, fières et résistantes, les pierres sont toujours debout. Comme le restaurant «Karay Mario», implanté dans l'ancien dispensaire de la propriété, est adossé à ces vestiges, nous avons poussé la balade jusque sur ces terres.

Beau-Vallon aujourd'hui est un groupe de premier plan. Ayant largement diversifié ses activités depuis ses débuts dans la canne, il s'appuie désormais sur quatre piliers : agriculture, immobilier, hôtellerie et loisirs. Les activités agricoles comprennent, outre la canne à sucre, la pomme de terre, l'oignon, les coeurs de palmiste, mais aussi l'élevage de cerfs et la production de plantes ornementales et fruitières en pépinière.

 

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.