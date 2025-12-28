Ethiopie: Le président Taye réitère la détermination du pays à élargir sa présence sur le marché chinois du café

Addis-Abeba — Le président Taye Atske-selassie a réaffirmé la volonté de l'Éthiopie d'intensifier sa coopération commerciale avec la Chine dans le domaine du café. Il s'exprimait par message vidéo à l'occasion de la Conférence inaugurale Chine-Éthiopie sur la promotion économique et commerciale du café, organisée à Zhuzhou, dans la province chinoise du Hunan.

La première Conférence Éthiopie-Chine sur le café et le commerce, qui renforce encore davantage la relation stratégique de longue date entre l'Éthiopie et la Chine, s'est tenue en Chine.

Le président Taye Atsekeslassie a déclaré que ce forum visait à développer les relations commerciales bilatérales au-delà du simple commerce du café, en s'inscrivant dans une transformation industrielle plus large.

Le président a souligné que l'Éthiopie, berceau du café, est réputée pour fournir au marché mondial des variétés très prisées telles que le Yirgachefe, le Sidama, le Kafa et le Jimma.

Il a expliqué que le secteur du café contribue à hauteur de 25 % à la création d'emplois et à hauteur de 30 % aux recettes en devises étrangères, ce qui en fait un pilier de l'économie.

Il a affirmé que, pour que le partenariat stratégique indéfectible entre les deux pays se traduise par des résultats concrets, la ville de Xinzhou devrait devenir la principale porte d'entrée du café éthiopien vers le vaste marché chinois.

Il a également affirmé que cela permettrait à l'Éthiopie de participer pleinement aux chaînes d'approvisionnement mondiales.

Cette conférence historique devrait servir de modèle pour la future coopération commerciale africaine et contribuer à accroître la reconnaissance internationale du café éthiopien.