Togo: Voeux au président du Conseil le 30 décembre

27 Décembre 2025
Togonews (Lomé)

À l'occasion de la nouvelle année, une cérémonie officielle de présentation des voeux du Nouvel An au président du Conseil se tiendra le 30 décembre 2025 au Palais de la Marina, selon un communiqué officiel.

La cérémonie sera l'occasion de formuler des voeux collectifs de paix, de stabilité et de prospérité pour le pays, dans un contexte marqué par les enjeux politiques, économiques et sociaux liés à la nouvelle année.

Tradition républicaine fortement ancrée, la présentation des voeux constitue un moment de communion entre les institutions, les corps constitués, les acteurs sociaux, économiques et culturels, et la plus haute autorité de l'État. Elle symbolise l'attachement aux valeurs de cohésion nationale et de continuité de l'action publique.

