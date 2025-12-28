Gabon: Des manifestants appellent à la fin des crimes rituels contre les enfants après plusieurs cas

28 Décembre 2025
Radio France Internationale
Par Yves-Laurent Goma

Au Gabon, la psychose gagne les habitants, après des disparitions de personnes, des assassinats et des corps sans vie retrouvés abandonnés. L'assassinat de Pascal Cameron Loko a choqué les Gabonais, dont le couple présidentiel. Après cinq jours de recherches, le corps de ce collégien de 13 ans a été retrouvé dans la fosse septique de l'immeuble où il vivait. Un des quatre suspects interpellés par la police a avoué avoir assassiné le jeune sur ordre d'un présumé commanditaire à des fins fétichistes. Face à ces nombreux crimes, une marche pacifique a été organisée samedi 27 décembre à Libreville.

« Je suis Cameron », « nos enfants ne sont pas de la viande », « halte aux assassinats », « justice pour Cameron » : de nombreux messages peuvent être lus sur des morceaux de cartons brandis par des manifestants.

Parmi eux, madame Koumba, arrière-grand-mère de Pascal Cameron : « On ne veut plus cela, on n'a même pas encore enterré Cameron, puisqu'on a retrouvé son corps étiré, crie-t-elle. Que le président de la République prenne ses responsabilités. »

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Plusieurs autres manifestants n'ont pas hésité à crier leur colère : « Nos enfants ne sont pas de la viande ! Le silence du procureur général est dû à quoi ? Qu'on nous l'explique », s'agace un Gabonais.

La police a stoppé la marche 500 m après son départ, au motif que la manifestation n'aurait pas été autorisée.

Elvis Ebang Ondo, président de l'Association de lutte contre les crimes rituels, dit craindre la recrudescence du phénomène des crimes rituels qui a endeuillé plusieurs familles durant l'ancien régime : « Depuis bientôt deux semaines, on enregistre plus de cinq cas de corps sans vie, de corps avec prélèvements d'organe, proteste cet ancien sénateur de la Transition. Et je constate avec beaucoup de regrets qu'on ne fait que tourner sur place. »

Ces crimes se multiplient au Gabon à la veille des grandes nominations dans la haute administration. Un nouveau gouvernement est attendu dans le pays depuis novembre.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.