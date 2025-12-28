Ile Maurice: La carte postale reprend le pli

Fut un temps où, pour souhaiter Joyeux Noël et Bonne année, on prenait le temps d'écrire une carte postale, de la glisser dans une enveloppe et de l'envoyer par la poste. Un geste simple, mais chargé d'émotion. Aujourd'hui, les voeux s'expédient en quelques secondes, via les réseaux sociaux. La tradition semble s'être perdue, mais elle n'a pas totalement disparu. Selon Dr Jayraj Ittoo, Head of Business Development and Projects à la Mauritius Post, les cartes postales circulent toujours, mais dans une moindre mesure. «Auparavant, les cartes postales pour Noël et le Nouvel An étaient très populaires. Aujourd'hui, on n'en reçoit plus autant qu'avant», confirme-t-il.

Face à cette évolution des habitudes, de nouvelles idées émergent pour réinventer la tradition. Parmi elles : la «carte qui pousse». Le concept est aussi original qu'écologique. Il s'agit d'une carte en papier biodégradable, contenant des graines. Une fois le message lu, on plante la carte et on l'arrose. Quelques jours plus tard, une plante pointera le bout de son nez. La carte devient alors un symbole vivant du message qu'elle portait.

Au-delà du geste, cette initiative propose une nouvelle manière de communiquer : plus durable, plus personnelle et plus respectueuse de l'environnement. Offrir une carte qui pousse, c'est offrir bien plus qu'un simple message. C'est laisser une trace dans le temps, donner vie à un voeu. Dans un monde digitalisé au possible, ces cartes rappellent l'importance des gestes simples et du lien humain, tout en sensibilisant à la protection de l'environnement.

Exergue : De nouvelles idées émergent pour réinventer la tradition. Parmi elles : la «carte qui pousse»

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres