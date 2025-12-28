Ile Maurice: Adapter sa nourriture à la chaleur et à l'abondance des fêtes

Quand les températures grimpent et que les fêtes s'enchaînent, notre alimentation est souvent mise à rude épreuve. Entre chaleur accablante, repas copieux et hydratation parfois négligée, le corps peut vite montrer des signes de fatigue. Pour y voir plus clair, Yovanee Veerapen, diététicienne diplômée, CEO et fondatrice de NutriSmart, partage ses conseils pour mieux manger, mieux boire et profiter des célébrations estivales sans excès.

Miser sur la légèreté

Par temps chaud, l'organisme a besoin de repas plus faciles à digérer. «Il est préférable d'opter pour des repas légers, peu gras et peu épicés», explique Yovanee Veerapen. Les fruits, les légumes, les salades et les yaourts sont particulièrement recommandés. Ils apportent fraîcheur, eau et nutriments essentiels, tout en évitant la sensation de lourdeur après le repas.

À l'inverse, certains aliments sont à limiter, voire à éviter. «Les plats trop gras, les fritures, les repas très salés ou très sucrés augmentent la déshydratation et fatiguent davantage le système digestif», souligne-t-elle. Elle met également en garde contre les repas consommés à l'extérieur lorsqu'ils sont mal conservés, surtout en période de forte chaleur, car le risque de contamination alimentaire est plus élevé.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

S'hydrater sans discontinuer

Il ne faut pas attendre la sensation de soif pour boire de l'eau. «L'hydratation doit se faire tout au long de la journée», insiste la diététicienne. Dès le réveil, il est conseillé de boire un verre d'eau et de garder ensuite une bouteille à portée de main. L'eau reste la boisson idéale, mais elle peut être complétée par d'autres options rafraîchissantes comme l'eau de coco ou des thés glacés faits maison. «On peut les aromatiser naturellement avec de la menthe, de la citronnelle ou du citron», suggère-t-elle, tout en rappelant d'éviter les boissons trop sucrées ou gazeuses.

Des repas légers, mais complets

Oui, les repas légers sont fortement recommandés en période de chaleur, à condition qu'ils restent équilibrés. Salades de lentilles, de poulet grillé, de légumes frais accompagnés d'oeufs ou de poisson... les possibilités sont nombreuses. «La salade est une excellente base, mais il faut y intégrer des protéines et des fibres pour qu'elle soit réellement nourrissante», précise Yovanee Veerapen. Ces principes s'appliquent à tous, y compris les personnes âgées, chez qui la déshydratation peut survenir plus rapidement. Pour ces publics, elle recommande de proposer régulièrement de l'eau ou de l'eau aromatisée, même en l'absence de demande.

Un peu, pas trop

Les fêtes riment souvent avec abondance. Pourtant, il est possible d'en profiter sans mettre sa santé en danger. «La clé, c'est de manger consciemment», explique la spécialiste. Prendre le temps d'apprécier chaque bouchée, manger lentement et écouter les signaux de satiété permet d'éviter les excès. Face à un buffet, son conseil est simple : faire d'abord le tour des plats proposés, puis choisir ce qui fait réellement envie. «Remplissez votre assiette avec une bonne portion de légumes, ajoutez des protéines, et servez-vous en quantités raisonnables», recommande-t-elle.

Anticiper les gros repas

Lorsqu'un repas copieux est prévu, il ne faut surtout pas faire l'impasse sur les repas précédents. «Il est important de bien manger tout au long de la journée», insiste Yovanee Veerapen. Un petit déjeuner et un déjeuner équilibrés, riches en fibres et en protéines, voire une collation légère, permettent d'arriver au dîner sans être affamé et donc de mieux contrôler les portions.

Y aller mollo avec l'alcool

Pendant les fêtes estivales, limiter l'alcool et les boissons gazeuses est essentiel. «Ces boissons favorisent la déshydratation», rappelle-t-elle. Elle encourage également à écouter son corps : si la sensation de satiété est là, inutile de se forcer. Une digestion difficile est souvent le signe qu'il faut lever le pied.

Un menu frais et équilibré

Pour allier plaisir et équilibre, Yovanee Veerapen propose :

Entrée : salade de concombre et de laitue, vinaigrette au miel, avec du fromage de chèvre ou de la feta.

Plat principal : poisson grillé ou poulet, accompagné d'une salade de chouchou à la menthe et d'une petite salade de crudités. Dessert : salade de fruits frais ou un tiramisu maison, version légère.

Boisson : eau ou boisson naturelle rafraîchissante. En période de chaleur comme lors des fêtes, mieux manger ne signifie pas se priver, mais faire des choix plus conscients. Une alimentation légère, une bonne hydratation et l'écoute de son corps restent les meilleurs alliés pour profiter pleinement de l'été... et des célébrations.