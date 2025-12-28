Afrique: CAN-2025 (2è J/Gr.C) - La Tunisie battue par le Nigeria (2-3), les Super Eagles en 8e de finale

27 Décembre 2025
Tunis Afrique Presse (Tunis)
Par S-bak

TUNIS — La sélection tunisienne de football a été battue par son homologue Nigeriane (2-3), en match comptant pour la 2è journée (groupe C) de la Coupe d'Afrique des Nations (Maroc-2025), disputé samedi soir à Fès.

Les Nigérians ont inscrit les trois buts par Victor Osimhen (44), Wilfred Ndidi (50) et Ademola Lookman (67), tandis que la Tunisie a réduit le score par Montassar Talbi (75) et Ali Abdi (87 sp).

L'autre match du groupe a vu la Tanzanie et l'Ouganda se sont neutralisés, 1 but partout, à Rabat.

A l'issue de cette deuxième journée, le Nigeria prend la tête du groupe avec 6 points et assure sa qualification pour les huitièmes de finale. La Tunisie occupe la deuxième place avec 3 points tandis que la Tanzanie et l'Ouganda se partagent les 3è et 4è places avec un seul point à leur compteur.

