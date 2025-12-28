Niger: Adoption d'un projet d'ordonnance relative à «la mobilisation générale pour la défense de la patrie»

Le Niger appelle à la « mobilisation générale pour la défense de la patrie ». Un projet d'ordonnance qui en fixe les contours a été adopté vendredi 26 décembre en Conseil des ministres. Le texte prévoit des réquisitions de personnes et de biens pour préserver l'État contre toute menace intérieure ou extérieure, et une campagne de sensibilisation citoyenne.

Le projet d'ordonnance adopté fixe les rôles et responsabilités de chacun pour organiser et pour mettre en oeuvre « la mobilisation générale pour la défense de la patrie », selon le communiqué publié à l'issue du Conseil des ministres du Niger vendredi 26 décembre.

Tout citoyen, précise le texte, doit respecter ces dispositions et ces mesures, y répondre immédiatement, mais aussi informer les autorités : sur les ressortissants de pays dits « hostiles » (sans plus de précisions) se trouvant sur le territoire national et sur tout acte pouvant entraver la mobilisation générale.

Pour afficher ce contenu Facebook, il est nécessaire d'autoriser les cookies de mesure d'audience et de publicité.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Accepter Gérer mes choix Des mesures que les autorités nigériennes justifient par la nécessité de préserver l'intégrité territoriale, la souveraineté du pays et de protéger sa population, ses institutions et ses intérêts contre toute menace, qu'elle soit intérieure ou extérieure.

Dans l'histoire sécuritaire du Niger depuis son indépendance, jamais une mobilisation générale n'a été lancée. Le Burkina Faso, partenaire de Niamey dans l'Alliance des États du Sahel, a adopté une mesure similaire en 2023.