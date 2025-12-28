Afrique: CAN 2025 - Le Nigeria résiste à une remontée folle de la Tunisie et se qualifie en 8es de finale

Le duel en haute altitude entre les Super Eagles et les Aigles de Carthage a offert une fin de match spectaculaire (3-2) ce 27 décembre à Fès. Dominateurs durant la quasi-totalité du match, les Nigérians ont presque laissé la rencontre leur échapper dans le dernier quart d'heure en encaissant deux buts tunisiens. Mais les hommes d'Éric Chelle ont résisté au retour de leurs adversaires pour remporter leur seconde victoire de la phase de groupes et assurer leur place en huitièmes de finale.

Les Aigles de Carthage ont presque offert l'un des scénarios les plus renversants de cette phase de groupes jusqu'à présent, ce soir au Grand Stade de Fès. Mais il a fallu être patient, tant les Tunisiens ont d'abord été méconnaissables face à des Nigérians sûrs de leurs forces.

Guidés par l'inévitable Victor Osimhen, les Super Eagles ont exercé une domination écrasante dans tous les secteurs du jeu. Mais le leader de l'attaque nigériane a de son côté vécu une première période frustrante, signant les principales occasions de son équipe sans réussir à ouvrir son compteur dans cette CAN. Et ce n'est pas faute d'avoir essayé : l'attaquant nigérian a d'abord claqué une tête puissante au second poteau sur un centre d'Adams (8e), puis a vu son but refusé pour une position de hors-jeu (17e). Il est également passé au travers d'un centre haut de Bassey alors qu'il avait battu tout le monde dans les airs (29e).

Frustré, agacé, grimaçant après une douleur à la cuisse gauche, Osimhen a semblé perdre lentement le fil de son match. Inexistante lors de la première demi-heure, la Tunisie en a elle profité pour retrouver peu à peu son jeu et tenter de contrarier la domination des hommes d'Éric Chelle. Hazem Mastouri en a eu l'occasion à deux reprises : en prolongeant un centre de Romdhane d'une talonnade devant le but (30e) puis en hésitant à tirer en première intention après avoir devancé les défenseurs nigérians (32e).

Les Aigles de Carthage auraient dû saisir leur chance quand ils en ont eu l'occasion. Oublié depuis un petit moment, Osimhen a finalement surgi entre les deux défenseurs centraux tunisiens sur un énième centre pour ouvrir le score (44e, 1-0). Libéré après ce premier but dans la compétition, il a semblé relâcher toute la pression sur l'entraîneur tunisien Sami Trabelsi, récoltant un carton jaune pour la peine.

Les Aigles dominés dans les airs

Implacables dans les airs, les Super Eagles ont profité de cette supériorité aérienne pour enfoncer rapidement les Aigles. Le capitaine Wilfred Ndidi est venu faire le break de la tête en prenant l'avantage sur corner (50e, 2-0). Les Tunisiens ont bien essayé de réagir, mais le pressing incessant des Nigérians a d'abord eu raison de toutes leurs tentatives d'aller de l'avant. Preuve de la frustration des joueurs de Trabelsi, les esprits se sont échauffés sur le terrain après un tacle lourd d'Ajayi sur Mejbri (55e).

Les deux meilleurs joueurs des Eagles du soir ont ensuite filé pour inscrire le but du chaos, celui qui semblait être un point de non-retour. Lancé en profondeur, Osimhen a remisé en retrait pour Lookman qui a attendu pour ajuster Dahmen et inscrire le troisième but nigérian (66e, 3-0).

Mais alors qu'on les pensait condamnés, les Aigles ont relancé la rencontre contre toute attente pour s'offrir le droit de croire à une remontada improbable à Fès. Sur un coup franc de Mejbri, le défenseur Montassar Talbi a envoyé un coup de casque imparable dans le but de Nwabali (74e, 3-1). Le match a plongé dans l'irrationnel dans les minutes suivantes, échappant peu à peu aux Nigérians pourtant intraitables jusqu'à présent.

Une faute de main d'Osayi a offert un pénalty au meilleur des moments pour les Tunisiens, après une longue vérification de l'assistance vidéo. Ali Abdi n'a pas tremblé pour remettre les siens à un seul but d'écart des Nigérians (86e, 3-2) et balayer tous leurs doutes. Un peu trop tard peut-être, face à des adversaires qui n'ont pas cédé à la panique pour s'éviter une déconvenue terrible et un scénario catastrophe. Les Super Eagles seront bien au rendez-vous des huitièmes de finale, alors que les Aigles ont prouvé qu'ils sont capables de presque tout renverser.