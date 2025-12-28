Sénégal: Les femmes ne sont plus obligées de se dévoiler pour les photos d'identité

Désormais au Sénégal, la prise de photo d'identité pour les documents administratifs n'est plus soumise à l'obligation pour les femmes de se dévoiler. Un communiqué du ministre de l'Intérieur qui intervient après plusieurs incidents notés dans les lieux d'établissement des cartes nationales d'identité vient d'y mettre fin. Cette mesure est applaudie par des organisations de défense des droits de l'homme, notamment issus des milieux musulmans.

Jamra, ONG qui lutte entre autres pour la promotion des valeurs musulmanes, salue cette initiative du gouvernement du Sénégal. Une mesure qui va rendre, selon elle, la dignité aux femmes portant le voile qui sont trop souvent gênées par le fait de devoir l'ôter chaque fois qu'elles doivent exhiber leur pièce d'identité.

Selon Mame Makhtar Gueye directeur de l'organisation « la note du ministre épouse une logique toujours défendue par son ONG qu'on peut porter le voile musulman tous les jours et être identifiée sans être obligée de se dévoiler ».

Cette mesure est appliquée dans d'autres pays de l'espace régional qui ont en commun la carte d'identité biométrique Cedeao. Selon Pape Ibrahima Kane juriste, militant des droits de l'homme et spécialiste des organisations régionales en Afrique de l'Ouest, le Nigeria pays le plus peuplé de la région ouest africaine avait déjà pris les devants en permettant aux femmes voilées d'utiliser une photo sur laquelle elles ont un visage suffisamment dégagé, le front, les joues et le menton bien visibles.

Cette note du ministre n'a suscité jusqu'ici aucune polémique, le port du voile étant un sujet sensible dans ce pays, majoritairement musulman.