Afrique: CAN 2025, les résultats de la 2e journée (groupe D)

28 Décembre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Camille Delourme

Lions du Sénégal et Léopards de RDC partagent les points à Tanger grâce aux buts des deux stars respectives, Cédric Bakambu et Sadio Mané.

Avec quatre points chacun, les deux favoris restent en bonne position, mais restent talonnées par le Bénin, vainqueur du Botswana.

Le Sénégal devra se méfier des Guépards béninois lors de la dernière journée.

Sénégal-RDC : 1-1 (0-0)

Buts : Sadio Mané (69e) pour le Sénégal, Cédric Bakambu (61e) pour la RDC

Bénin-Botswana : 1-0 (1-0)

But : Roche (28e) pour le Bénin

Classement

1) Sénégal, 4 pts (+3), 2) RDC, 3 pts (+1), 3) Bénin, 3 pts, 4) Botswana, 0 pt

Programme de la 3e et dernière journée

Bénin-Sénégal et Botswana-RDC, le 30 décembre

Lire l'article original sur Les Dépêches de Brazzaville.

Tagged:
Copyright © 2025 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.