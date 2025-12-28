Afrique: CAN 2025, les résultats de la 2e journée (groupe D)

Lions du Sénégal et Léopards de RDC partagent les points à Tanger grâce aux buts des deux stars respectives, Cédric Bakambu et Sadio Mané.

Avec quatre points chacun, les deux favoris restent en bonne position, mais restent talonnées par le Bénin, vainqueur du Botswana.

Le Sénégal devra se méfier des Guépards béninois lors de la dernière journée.

Sénégal-RDC : 1-1 (0-0)

Buts : Sadio Mané (69e) pour le Sénégal, Cédric Bakambu (61e) pour la RDC

Bénin-Botswana : 1-0 (1-0)

But : Roche (28e) pour le Bénin

Classement

1) Sénégal, 4 pts (+3), 2) RDC, 3 pts (+1), 3) Bénin, 3 pts, 4) Botswana, 0 pt

Programme de la 3e et dernière journée

Bénin-Sénégal et Botswana-RDC, le 30 décembre