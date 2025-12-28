Angleterre, 18e journée, 1re division

Nottingham Forest fait douter Manchester City pendant 83 minutes, mais s'inclinement 1-2. Remplaçant, Dilane Bakwa est entré à la 90e+2.

Sa première apparition en PL depuis le 5 octobre.

Belgique, 20e journée, 1re division

Le RAAL La Louvière partage les points avec Louvain (0-0). Sans Alexis Beka Beka, non retenu.

Italie, 17e journée, 1re division

Le Torino chute à domicile face à Cagliari (1-2). Remplaçant, Niels Nkounkou est entré à la 67e alors que le score était fait. Averti à la 90e+2.

Turquie, 19e journée, 2e division

L'Enseler Erokspor prend un point à Pendikspor (0-0). Titulaire dans l'axe de la défense, Francis Nzaba a été averti à la 41e et remplacé à la 81e.