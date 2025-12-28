Congo-Brazzaville: Football - Le week-end des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Europe (Angleterre, Belgique, Italie et Torino)

28 Décembre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Camille Delourme

Angleterre, 18e journée, 1re division

Nottingham Forest fait douter Manchester City pendant 83 minutes, mais s'inclinement 1-2. Remplaçant, Dilane Bakwa est entré à la 90e+2.

Sa première apparition en PL depuis le 5 octobre.

Belgique, 20e journée, 1re division

Le RAAL La Louvière partage les points avec Louvain (0-0). Sans Alexis Beka Beka, non retenu.

Italie, 17e journée, 1re division

Le Torino chute à domicile face à Cagliari (1-2). Remplaçant, Niels Nkounkou est entré à la 67e alors que le score était fait. Averti à la 90e+2.

Turquie, 19e journée, 2e division

L'Enseler Erokspor prend un point à Pendikspor (0-0). Titulaire dans l'axe de la défense, Francis Nzaba a été averti à la 41e et remplacé à la 81e.

Lire l'article original sur Les Dépêches de Brazzaville.

Tagged:
Copyright © 2025 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.