Afrique: CAN 2025 - Contre la RDC, les Lions satisfaits du jeu mais conscients des ajustements à faire

Tanger (Maroc) — Les joueurs de l'équipe nationale du Sénégal ont jugé satisfaisant le contenu de leur prestation face à la RD Congo(1-1), tout en reconnaissant la nécessité de travailler davantage devant le but afin de corriger leur inefficacité offensive pour s'imposer au prochain match.

Le Sénégal affrontera le Bénin, mardi, en match comptant pour la 3e journée du groupe D.

"Après le match contre le Botswana, tout le monde était euphorique. Mais c'était seulement le premier match. Il faut continuer à travailler. Il y a du boulot à faire devant les buts et défensivement. C'est un match nul positif et nous allons essayer de gagner notre dernier match contre le Bénin pour rester leader du groupe", a déclaré le capitaine des Lions, Kalidou Koulibaly.

Selon lui, le Sénégal est "capable de grandes choses, notamment d'aller jusqu'au bout. Il faut prendre les matchs un par un".

"Nous avons entamé ce match pour le gagner. Nous allons retenir la prestation réalisée, qui était bonne. Il faut gagner le match de mardi pour terminer premier du groupe. Ce sera compliqué, mais nous serons prêts à faire le travail", a confié le défenseur Moussa Niakhaté.

Pour le milieu de terrain Pape Gueye, ses coéquipiers ont livré "un gros match" et avaient à coeur de s'imposer.

"Nous avons montré du caractère en égalisant. Nous avons joué un bon football face à de bons joueurs. Il y a eu une belle bataille au milieu. Nous restons positifs et concentrés pour gagner le prochain match", a-t-il ajouté.

De son côté, Idrissa Gana Gueye a souligné la qualité du contenu proposé.

"Dans le jeu, nous étions bien. Nous avons essayé de contourner un bloc bas et très dense. La RDC est une bonne équipe, cohérente dans ce qu'elle fait, et elle nous a posé beaucoup de problèmes. Nous avons gardé le ballon et essayé de jouer. Sur leurs rares occasions, ils ont marqué. Nous prenons ce point et continuons notre chemin. Nous sommes encore en phase de poules. Nous devons travailler notre efficacité et ça ira", a-t-il dit.

"C'est un point qui peut être utile par la suite. Il faut simplement que nous concrétisions nos occasions. Ce nul n'est pas celui que nous voulions, mais nous prenons le point et avançons", a soutenu Krépin Diatta, qui a disputé l'intégralité de la rencontre.

Iliman Ndiaye, sorti à la 87e minute, estime que l'équipe a livré "un bon match. Il faudra simplement mieux finir nos actions, mais le reste est positif. Notre jeu a été bon. À chaque match, nous pouvons gagner, à condition de rester concentrés."