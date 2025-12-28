Sénégal: Enseignement supérieur - L'Ucak de Touba obtient l'habilitation pour les diplômes de licence et de master

L'Université Cheikh Ahmadoul Khadim (Ucak) de Touba a obtenu de l'Autorité nationale d'assurance qualité de l'enseignement supérieur (Anaq-Sup) l'avis favorable pour son habilitation institutionnelle à délivrer des diplômes de licence et de master, a-t-on annoncé dans une note d'information publiée le 28 décembre 2025.

Selon le document signé par le recteur, le Pr Lamine Gueye, cette décision constitue une étape majeure dans le processus de structuration et de consolidation de l'offre de formation de l'université. Elle est le fruit de « l'engagement et du dévouement » de l'ensemble de la communauté universitaire, notamment le personnel d'enseignement et de recherche, le personnel administratif, technique et de service, ainsi que les étudiants.

Le recteur de l'Ucak a tenu à adresser ses félicitations à tous les acteurs ayant contribué à ce résultat, tout en exprimant, au nom de l'institution, sa reconnaissance au Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, et au président du Comité de Coordination de l'université (Ccak), Serigne Ahmadou Badaviyou Mbacké, pour leur soutien constant et leurs prières.

Se projetant vers les prochaines étapes, le Pr Lamine Gueye a invité l'ensemble du personnel de l'Ucac à maintenir le cap de l'excellence afin d'aborder, dans les meilleures conditions, les futures échéances liées à l'accréditation des diplômes.