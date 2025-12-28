Sénégal: Enseignement supérieur - L'Ucak de Touba obtient l'habilitation pour les diplômes de licence et de master

28 Décembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Salla Gueye

L'Université Cheikh Ahmadoul Khadim (Ucak) de Touba a obtenu de l'Autorité nationale d'assurance qualité de l'enseignement supérieur (Anaq-Sup) l'avis favorable pour son habilitation institutionnelle à délivrer des diplômes de licence et de master, a-t-on annoncé dans une note d'information publiée le 28 décembre 2025.

Selon le document signé par le recteur, le Pr Lamine Gueye, cette décision constitue une étape majeure dans le processus de structuration et de consolidation de l'offre de formation de l'université. Elle est le fruit de « l'engagement et du dévouement » de l'ensemble de la communauté universitaire, notamment le personnel d'enseignement et de recherche, le personnel administratif, technique et de service, ainsi que les étudiants.

Le recteur de l'Ucak a tenu à adresser ses félicitations à tous les acteurs ayant contribué à ce résultat, tout en exprimant, au nom de l'institution, sa reconnaissance au Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, et au président du Comité de Coordination de l'université (Ccak), Serigne Ahmadou Badaviyou Mbacké, pour leur soutien constant et leurs prières.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Se projetant vers les prochaines étapes, le Pr Lamine Gueye a invité l'ensemble du personnel de l'Ucac à maintenir le cap de l'excellence afin d'aborder, dans les meilleures conditions, les futures échéances liées à l'accréditation des diplômes.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.