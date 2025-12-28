Sénégal: Administration pénitentiaire - L'Inspecteur Aliou Ciss annonce un recrutement de plus 400 éléments en 2026

Ce vendredi 26 décembre, le directeur général de l'Administration pénitentiaire a effectué une visite à la Foire internationale de Dakar (Fidak). À cette occasion, l'Inspecteur Aliou Ciss a visité les différents stands établis au pavillon institutionnel, communément appelé pavillon Brun. Face à la presse, à la fin de sa visite, il a annoncé un recrutement exceptionnel de plus de 400 agents en 2026 pour combler le manque d'éléments dans les établissements pénitentiaires.

Le patron de l'Administration pénitentiaire, l'Inspecteur Aliou Ciss, a annoncé, hier, en marge de sa visite à la Foire internationale de Dakar (Fidak), un recrutement de plus de 400 agents pénitentiaires en 2026 pour pallier le manque d'effectif dans l'Administration pénitentiaire. « Le manque d'effectif est une réalité, car on est resté deux ans sans recrutement. En 2026, nous comptons faire un recrutement pour essayer de combler le gap. Il est prévu de recruter plus de 400 personnes », a révélé M. Ciss, après sa visite des différents stands du pavillon des institutions à la Fidak.

Pour rappel, depuis 1984, l'Administration pénitentiaire est présente à la foire où elle expose les productions faites par les détenus et fait mieux connaître l'institution. L'actuel directeur général de l'Administration pénitentiaire n'a pas dérogé à la règle. Au Centre international du commerce extérieur du Sénégal (Cices), il a été accueilli par le directeur général, Justin Correa.

Après un bref passage au salon d'honneur, ils sont allés, ensemble, sous une forte escorte, au pavillon Brun qui abrite le stand de l'Administration pénitentiaire. Sur place, ils ont été reçus par le régiment de l'Administration pénitentiaire, les directeurs des établissements pénitentiaires et les personnels de la Direction générale de l'Administration pénitentiaire (Dgap) et de la Direction de l'Administration pénitentiaire (Dap).

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

M. Aliou Ciss a commencé sa visite par les stands de la Gendarmerie nationale, de la Police, des Douanes, du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique, de l'Éducation nationale avant de terminer par le stand de l'Administration pénitentiaire. D'emblée, l'Inspecteur Ciss a expliqué l'importance du stand dédié à sa Direction.

« La Fidak est une occasion pour l'Administration pénitentiaire de présenter l'institution aux visiteurs dans ses différentes composantes tout en parlant de l'histoire de sa création et de son évolution jusqu'à aujourd'hui. Cette foire nous permettra aussi de dévoiler nos différentes missions, notamment la sécurisation des établissements pénitentiaires et la préparation à la réinsertion sociale. Et cette dernière est celle que nous mettons en oeuvre dans cette circonstance », a-t-il affirmé. Il n'a pas oublié de louer les différents ateliers de réinsertion sociale qui sont visibles au stand de l'institution.

« Dans ce stand, les différentes activités qui favorisent la réinsertion sociale dans les différents établissements pénaux sont présentées aux visiteurs. On dispense aux détenus des formations en informatique, en infographie, sans oublier les ateliers éducatifs. Ils font aussi des productions artisanales, agroalimentaires et industrielles comme les savons et détergents », s'est-il félicité. Ciss n'a pas manqué d'évoquer la question du port du bracelet électronique.

Le directeur général de l'Administration pénitentiaire a estimé que ces bracelets permettent de désengorger les prisons. « Néanmoins, on sait en âme et conscience que tout le monde ne peut pas en bénéficier. Ceux qui sont autorisés à l'avoir l'auront par le biais du juge qui a en charge leur dossier », a-t-il précisé.