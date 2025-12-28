Sénégal: Un projet de construction d'ouvrages d'évacuation des eaux pluviales lancé à Touba

28 Décembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par APS

Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a procédé au lancement officiel, samedi, de travaux de drainage des eaux pluviales de Touba (centre), un projet d'assainissement auquel l'État a alloué un budget de 15 milliards de francs CFA.

La cérémonie de lancement des travaux s'est déroulée en présence des autorités administratives de la région de Diourbel (centre), de directeurs généraux de sociétés nationales placées sous la tutelle du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, d'un représentant du khalife général des mourides et de plusieurs chefs religieux.

Les travaux entamés consistent essentiellement à construire des ouvrages permettant d'évacuer les eaux pluviales vers la vallée du Sine et de prévenir les inondations à Touba.

Il ne s'agira pas seulement d'évacuer les eaux de pluie, mais de les valoriser aussi, selon Cheikh Tidiane Dièye.

Le projet lancé matérialise la volonté exprimée par le khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, de pallier de manière durable les difficultés de la ville de Touba en matière d'eau et d'assainissement, a-t-il dit.

Les travaux seront exécutés dans plusieurs quartiers, dont Guédé, Darou Minane, Keur Niang, Nguiranène, Mame Diarra, Gouye Ziar et Kawsara Fall.

Cheikh Tidiane Dièye a invité l'entreprise chargée de la mise en oeuvre du projet d'assainissement à veiller au respect du délai d'exécution des travaux.

Selon lui, les ouvrages à réaliser permettront d'éviter les inondations et les maladies hydriques à Touba.

