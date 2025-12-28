Tchad: Le parti d'opposition RNDT-Le Réveil reconduit l'ex-Premier ministre Albert Pahimi Padacké à sa tête

Au Tchad, le parti Rassemblement national des démocrates tchadiens (RNDT-Le Réveil) a reconduit à sa tête Albert Pahimi Padacké. L'ancien Premier ministre de transition, aujourd'hui sénateur et chef de file de l'opposition parlementaire, a été élu pour la septième fois pour un mandat de cinq ans à l'issue de ce congrès, organisé les vendredi 26 et samedi 27 décembre, à Ndjamena.

Placée sous le thème « Valorisation des acquis, leadership affirmé et réformes stratégiques », la rencontre a permis aux militants du RNDT-Le Réveil d'adopter plusieurs résolutions et recommandations. Cela notamment sur une forme de l'État qui va permettre l'unité du Tchad.

« Le défi, c'est d'abord la réforme de fond que le parti vient de faire, à savoir la forme de l'État qui est une question majeure dans le pays », a résumé Albert Pahimi Padacké à notre correspondant à Ndjamena, Olivier Monodji.

« À l'ouverture du congrès, nous avons disséqué les maux qui minent notre pays, poursuit le président du parti. Les questions électorales qui méritent une réforme profonde et l'exclusion que s'est institutionnalisée dans le pays. Il ne faut pas que certains Tchadiens se sentent appartenant au président et d'autres qui se sentent exclus de leur pays pour leur opinion.

« Il faudra que l'on change de régime politique. C'est ce que notre congrès a retenu aujourd'hui. Il faut aller vers un système présidentiel, avec un président fédéral et un vice-président fédéral élus sur le même ticket. C'est la façon aussi de réconcilier le Tchad en profondeur.

« Je suis sénateur. Je préfère le dire dans le cadre du parti qu'au Sénat parce que, par le système électoral moribond dans notre pays, nous sommes arrivés à un Sénat monocolore car il y a une majorité mécanique, une majorité frauduleuse qui a été mise en place, à partir des élections fraudées », a ajouté Pahimi Padacké Albert.