Nigeria: Les frappes américaines au pays «donnent l'impression qu'Abuja ne maîtrise pas la communication»

Le président américain Donald Trump avait annoncé que les États-Unis avaient mené de « nombreuses » frappes contre le groupe État islamique au Nigeria, selon lui face à « leur massacre de Chrétiens ». Ces frappes ont touché au moins deux cibles dans l'État de Sokoto. Mais selon Abuja, cette « opération conjointe », n'était pas « menée au nom d'une religion ou d'une autre ». Selon le chercheur James Barnett, cette communication contradictoire semble indiquer un manque de fluidité dans la coopération.

Selon le chercheur américain James Barnett, du Houdson Institute, cette communication un peu contradictoire semble indiquer un manque de fluidité dans la coopération.

« Tout cela a des conséquences tangibles, politiquement, au Nigeria, explique le spécialiste du Nigeria. Pendant longtemps, Abuja comptait surtout sur les États-Unis sur le plan du renseignement et pour se fournir en équipements, en armes, etc. mais les Nigérians étaient ceux qui devaient réaliser les frappes. Cela a été le statu quo pendant longtemps, et cela a laissé vraiment à désirer car en effet, beaucoup de Nigérians avaient le sentiment que le gouvernement ne faisait pas assez pour lutter contre l'insécurité dans le pays.

« Donc ces frappes américaines s'éloignent clairement de ce qui se faisait jusque-là, en termes de coopération. Par ailleurs, le message est un peu complexe à déchiffrer car le président Trump est celui qui a annoncé ces frappes, plutôt que le gouvernement nigérian. On a l'impression qu'ils se sont rattrapés, après coup, et cela donne le sentiment qu'ils ne maitrisent pas la communication.

« Concernant la suite des événements, cela va vraiment dépendre des échanges entre les officiels américains et nigérians, sur leur stratégie antiterroriste, à partir de maintenant », analyse James Barnett.