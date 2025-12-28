Togo: Les chiffres qui illustrent l'action des volontaires

Depuis 2011, le volontariat s'est imposé comme un levier essentiel du développement communautaire au Togo.

À ce jour, plus de 80 000 volontaires nationaux ont été mobilisés à travers le pays par l'Agence nationale du volontariat au Togo (ANVT) pour intervenir dans les zones les plus éloignées et souvent les plus vulnérables.

Le volontariat se définit comme un engagement libre et citoyen, par lequel une personne met ses compétences, son temps et son énergie au service de l'intérêt général, sans recherche de profit personnel. Au Togo, il constitue un outil structuré de développement, permettant à la fois de renforcer les services sociaux de base et de favoriser l'insertion socioprofessionnelle des jeunes.

Selon l'ANVT, les actions menées par les volontaires ont contribué à réduire la précarité, à limiter l'exclusion sociale et à renforcer les capacités locales, notamment dans les secteurs de la santé, de l'éducation, de l'hygiène, de l'assainissement et de l'action sociale.

Un impact significatif dans le secteur de la santé

Entre 2022 et 2023, les volontaires sages-femmes et accoucheuses ont réalisé 56 788 consultations prénatales, procédé au dépistage de 21 078 femmes enceintes, assisté 11 025 accouchements et accompagné 25 603 femmes dans l'accès aux services de planning familial. Ces interventions ont permis d'améliorer le suivi des grossesses et de réduire les risques liés à la santé maternelle et néonatale.

Les volontaires infirmiers ont, pour leur part, pris en charge 111 765 patients atteints du paludisme et soigné 81 595 enfants, dont 1 216 souffrant de malnutrition. Leur action a renforcé la lutte contre les maladies endémiques et la malnutrition infantile, en particulier dans les zones rurales.

Les volontaires assistants d'hygiène et de laboratoire ont également joué un rôle clé dans la prévention et le diagnostic. Ils ont vacciné 114 165 enfants, réalisé 18 849 analyses sérologiques et 17 641 analyses biochimiques, contribuant à l'amélioration de la couverture sanitaire communautaire.

Éducation, formation et action sociale

En 2025, 1 500 volontaires ont appuyé les communautés à travers des formations et des actions de renforcement de capacités. Par ailleurs, 4 000 volontaires nationaux sont intervenus dans le secteur éducatif, notamment dans les zones reculées, en appui à d'autres volontaires déployés par des organisations partenaires telles que Peace Corps, Plan International et France Volontaires.

Actuellement, plus de 2 000 volontaires sont en activité sur l'ensemble du territoire national. Ils interviennent notamment dans les domaines de l'hygiène et de l'assainissement, de l'accompagnement des femmes enceintes et de la prise en charge des enfants en situation de handicap.

À travers ces chiffres et ces actions, le volontariat apparaît comme un pilier de la solidarité nationale et un instrument efficace de développement local.