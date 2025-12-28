Togo: La filière soja vise 500 000 tonnes

La filière soja espère atteindre une production de 500 000 tonnes à l'horizon 2026, portés par une dynamique de croissance soutenue et par l'engagement des pouvoirs publics en faveur de la transformation locale.

Ces dernières années, la production est passée de 25 000 tonnes en 2015 à 260 000 tonnes en 2024, traduisant l'intérêt croissant des producteurs pour cette légumineuse à forte valeur économique et nutritionnelle.

Selon les données de la Direction des statistiques agricoles, de l'informatique et de la documentation (DSID), le soja occupait près de 67 000 hectares, représentant 38 % de la superficie consacrée aux légumineuses à l'échelle nationale.

La filière constitue une source essentielle de revenus pour près de 200.000 ménages.

Pour la campagne 2025-2026, l'objectif est de commercialiser 200 000 tonnes.

Une part importante devrait être absorbée par les unités locales de transformation, dans une logique de création de valeur ajoutée et de réduction des exportations de matières premières brutes.

Le gouvernement, en synergie avec les organisations professionnelles, encourage fortement la transformation locale.

Celle-ci concerne notamment la production d'huile, de farine et de tourteaux de soja, des produits très prisés sur le marché national, en particulier dans l'alimentation humaine et animale.

Cette orientation vers la transformation sur place vise plusieurs objectifs : améliorer les revenus des producteurs, renforcer les chaînes de valeur locales, créer des emplois et réduire la dépendance du pays aux importations de produits dérivés. Elle s'inscrit également dans la stratégie nationale de modernisation de l'agriculture et de promotion de l'agro-industrie.

Si les objectifs annoncés sont atteints, le soja pourrait devenir, dès les prochaines années, l'une des principales cultures d'exportation et de transformation du Togo.