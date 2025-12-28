Afrique: CAN 2025, les résultats de la 2e journée (groupe C)

28 Décembre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Camille Delourme

Porté par ses tauliers, le Nigeria bat la Tunisie (3-2) et rejoint l'Egypte en 8e de finale.

Avec deux passes et un but, Ademola Lookman a logiquement été désigné homme du match. Malheureusement pour la Tunisie, Victor Osimhen, avec un but et une passe, et Wilfried Ndidi, auteur du deuxième but, ont également fait honneur à leur statut face à une Tunisie surclassée pendant 70 minutes.

Il aura fallu deux erreurs défensives de Nwabali et Osayi pour que les Aigles de Carthage ne réduisent l'écart sur coups de pied arrêtés.

Dans l'autre match, la Tanzanie et l'Ouganda ont partagé les points. Notons que les Cranes ont manqué un penalty à la 90e+1 par Okello.

Les champions d'Afrique 2004 finiront leur phase de groupe face à la Tanzanie, tandis que le Nigeria devrait faire tourner son effectif face à l'Ouganda.

Nigeria-Tunisie : 3-2 (1-0)

Buts : Osimhen (44e), Ndidi (50e) et Lookman (67e) pour le Nigeria, Talbi (74e) et Abdi (87e sur penalty) pour la Tunisie

Ouganda-Tanzanie : 1-1 (0-0)

Buts : Ikpeazu (80e) pour l'Ouganda, Msuva (59e sur penalty) pour la Tanzanie

Classement

1) Nigeria, 6 pts, 2) Tunisie, 3 pts, 3) Tanzanie, 1 pt (-1), 4) Ouganda, 1 pt (-2)

Programme de la 3e et dernière journée

Ouganda-Nigeria et Tanzanie-Tunisie le 30 décembre

