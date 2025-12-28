Tunisie: Bilan du sport tunisien en 2025 - La palme aux sports individuels, les Aigles de Carthage pour la 7e fois au Mondial

TUNIS — De Singapour à la Chine, Ahmed Jaouadi, Wafa Masghouni et Mohamed Khalil Jendoubi ont mené des épopées qui ont contribué à enrichir le livre d'or du sport tunisien en 2025, dans un bilan qui reflète la place éminente de la Tunisie dans les sports individuels, et la capacité de son élite à rivaliser avec les meilleurs champions du monde.

Depuis les bassins de Singapour, Ahmed Jaouadi a paré la Tunisie du métal précieux à deux reprises, en remportant les médailles d'or du 800 m NL et du 1500 m NL (bassin de 50 m), lors des Mondiaux des sports aquatiques organisés du 11 juillet au 3 août, élargissant le riche palmarès international de la natation tunisienne.

Les terres d'Asie ont été de bon augure pour le sport tunisien cette année, voyant la taekwondoïste Wafa Masghouni (62 kg) graver son nom en lettres d'or sur le tableau d'honneur en devenant la plus jeune championne du monde de l'histoire de la discipline, après une performance éblouissante qui lui a valu la médaille d'or lors des Mondiaux organisés du 24 au 30 octobre dans la ville chinoise de Wuxi.

L'or de Wuxi s'ajoute à celui remporté par la jeune Masghouni aux Mondiaux juniors de Chuncheon (Corée du Sud) en 2024.

L'étoile montante tunisienne, qui a soufflé sa 18e bougie le 11 décembre courant, ne s'est pas contentée de cette double performance, mais elle l'a couronné par une autre médaille d'or lors des Championnats du monde (U21) organisés le 6 décembre à Nairobi; devenant ainsi la seule sportive féminine de l'histoire à remporter l'or mondial dans trois catégories d'âge différentes.

Elle a également enrichi sa moisson par une médaille de bronze remportée le 16 novembre lors des Mondiaux féminins à Malabo (Guinée équatoriale).

Masghouni se présente, ainsi, comme une sérieuse prétendante à une médaille olympique aux Jeux de Los Angeles 2028.

Poursuivant l'élan d'excellence en taekwondo, Mohamed Khalil Jendoubi a de nouveau confirmé sa suprématie lors des Championnats du monde organisés à Wuxi, en décrochant l'or dans la catégorie des moins de 63 kg, qu'il ajoute à une riche collection de médailles, notamment l'argent des JO de Tokyo 2020+1, le bronze des JO de Paris 2024, ainsi que le bronze des JO de la Jeunesse de Buenos Aires 2018.

Toujours en Asie, les succès du sport tunisien se sont enchaînés, avec l'exploit inédit de la paire Khadija Krimi et Salma Dhaouadi, qui a marqué l'histoire de l'aviron tunisien en remportant la médaille d'argent des Championnats du monde seniors (couple poids léger), le 25 septembre à Shanghai (Chine).

La Chine a également été le théâtre d'un nouvel exploit de la championne tunisienne de pétanque Mouna Béji lors des Jeux mondiaux organisés au mois d'août dans la ville de Chengdu, qui est parvenue, avec son coéquipier Khaled Bougriba, à remporter l'or de l'épreuve du double mixte en tir de précision, en plus de son sacre individuel dans la même discipline.

Par ailleurs, la sélection nationale de wushu kung-fu a signé une participation remarquée aux Championnats du monde organisés au mois d'octobre à Emeishan (Chine), en décrochant 7 médailles (5 en argent et 2 en bronze), dont la part du lion est revenue à Rafed Mabrouk, auteur de deux médailles d'argent.

L'année 2025 a également offert l'occasion à l'escrimeur Farès Ferjani, vice-champion olympique à Paris-2024, d'apporter à son palmarès une nouvelle médaille d'argent, remportée à la Coupe du monde de sabre organisée le 8 novembre à Alger.

De son côté, Wafa Mahjoub a replacé le karaté tunisien sur le devant de la scène mondiale après 13 ans d'absence, grâce à sa médaille de bronze dans la catégorie des -61 kg (kumité), le 30 novembre, lors des Championnats du monde en Egypte.

Outre les Jeux mondiaux organisés en Chine, la Tunisie a pris part à plusieurs manifestations sportives multidisciplinaires, notamment les Jeux africains scolaires qui se sont tenus du 26 juillet au 5 août en Algérie. Les athlètes tunisiens y ont remporté 155 médailles, réparties entre 34 or, 69 argent et 52 bronze, ce qui leur a valu la 3e place au classement général.

Lors des Jeux de la Solidarité islamique, qui se sont déroulés du 7 au 21 novembre à Riyad, la Tunisie a occupé la 15e place avec un total de 18 médailles (4 or, 4 argent et 10 bronze).

Quant aux Jeux Africains de la Jeunesse (JAJ) organisés du 10 au 20 décembre à Luanda, la moisson s'est élevée à 93 médailles (27 or, 28 argent et 38 bronze), plaçant la Tunisie au 4e rang du classement.

Sur la lancée de leurs brillants succès internationaux, les champions tunisiens handisport ont réaffirmé leur statut de leaders, écrivant un nouveau chapitre d'excellence dans l'histoire du sport tunisien. Ils ont raflé 9 médailles (2 or, 4 argent et 3 bronze) lors des Mondiaux de para-athlétisme organisés du 27 septembre au 5 octobre à New Delhi.

Raoua Tlili a une nouvelle fois imposé sa suprématie en ajoutant à son riche palmarès la médaille d'or du lancer du disque (F41), ainsi que le bronze du lancer du poids dans la même catégorie. Le champion Yassine Gharbi a capté les projecteurs en décrochant l'or du 400 m fauteuils (T54), avant de poursuivre avec une médaille de bronze au 800 m fauteuils de la même catégorie.

Dans les sports collectifs, la qualification de la sélection nationale de football pour la phase finale de la Coupe du monde, deux journées avant la fin des éliminatoires, a constitué l'événement sportif le plus marquant.

Les Aigles de Carthage ont obtenu, pour la septième fois de leur histoire et la troisième consécutive, leur billet pour le Mondial qui se tiendra à l'été 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Ils ont terminé en tête du groupe H avec 28 points, grâce à neuf victoires et un match nul, en inscrivant 22 buts sans en encaisser un seul tout au long des éliminatoires.

Les coéquipiers de Montassar Talbi disputeront cette Coupe du monde, organisée pour la première fois avec la participation de 48 équipes, dans le groupe F aux côtés des Pays-Bas, du Japon et de l'équipe qualifiée du deuxième barrage européen.

Si le Onze national a pleinement réussi son parcours qualificatif pour le Mondial, sa participation à la Coupe arabe FIFA Qatar-2025 a en revanche été décevante. Amoindrie par l'absence de plusieurs titulaires, l'équipe de Tunisie a subi une élimination dès le premier (3e place, 4 points), à la suite d'une défaite surprise lors de la première journée face à la Syrie (0-1), un nul décevant contre la Palestine (2-2) et une victoire morale face au pays hôte, le Qatar (3-0).

Les protégés de Sami Trabelsi tenteront de se racheter lors de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc où ils nourrissent de gandes ambitions d'aller le plus loin possible dans la compétition.

De son côté, la sélection nationale des moins U17 est parvenue à se qualifier pour le deuxième tour de la Coupe du monde Qatar-2025, où l'aventure des Aiglons de Carthage s'est arrêtée à la suite d'une défaite face à l'Autriche (0-1).

Durant cette année résolument mondiale, l'Espérance sportive de Tunis a pris part à la première édition de la Coupe du monde des clubs dans son nouveau format, organisée du 15 juin au 13 juillet aux États-Unis, avec la participation de 32 équipes représentant l'élite des clubs mondiaux.

Bien que le doyen des clubs tunisiens ait quitté la compétition dès le premier tour en terminant 3e du groupe D avec 3 points, sa victoire 1-0 face à Los Angeles FC, grâce à sa star algérienne Youcef Belaïli, est restée gravée dans la mémoire des supporters Sang et Or, après les deux défaites concédées face à Chelsea, futur champion (0-3), et à Flamengo, vice-champion intercontinental (0-2).

Les sports en salle ont également été marqués par l'excellente prestation de la sélection masculine de volleyball, lorsque les joueurs dirigés par l'entraîneur italien Camillo Placì ont terminé les Championnats du monde organisés du 12 au 28 septembre aux Philippines à la 12e place, sur 32 sélections engagées.

Le Six tunisien s'est qualifié pour le deuxième tour en terminant en tête du groupe A grâce à deux victoires contre les Philippines et l'Egypte sur le même score de 3-0, et une défaite face à l'Iran (1-3), avant de s'incliner en huitièmes de finale face à la République tchèque 0-3.

Sur le plan arabe, les volleyeurs tunisiens se sont illustrés en remportant la première Arab Challenge Cup tenue du 28 novembre au 5 décembre à Amman. La Tunisie a gagné tous ses matches sans céder le moindre set, face successivement au Koweït, à l'Égypte, à la Jordanie, à la Palestine et à Bahreïn.

Au niveau des clubs, le CSF Carthage a été sacré, le 2 novembre, champion arabe pour la première fois de son histoire, en battant tous ses adversaires sur le score de trois sets à zéro, offrant ainsi au volleyball féminin tunisien son deuxième sacre dans cette compétition.

Les handballeuses de l'équipe nationale se sont également distinguées aux Championnats du monde organisés du 26 novembre au 14 décembre aux Pays-Bas et en Allemagne.

Aux Pays-Bas, où le Sept tunisien a disputé ses matches, les coéquipières d'Amal Hamrouni ont fini à la 20e place sur 32 équipes participantes. Le parcours mondial a débuté par une troisième place dans le groupe F, avec deux défaites face à la Pologne et à la France et une victoire contre la Chine, qui a permis la qualification pour le deuxième tour. Ce dernier a été marqué par une victoire historique contre l'Autriche (27-25), une défaite amère dans les derniers instants face à l'Argentine (29-30), ainsi qu'un revers contre le pays hôte néerlandais (21-39).

En 2025, le handball féminin tunisien a brillé bien au-delà de l'équipe nationale, marquant de son sceau les compétitions de clubs avec le sacre des joueuses du Club Africain championnes arabes, le 9 novembre, à Hammamet, après leur victoire en finale contre leurs compatriotes du CSF Moknine 30-23.