Congo-Kinshasa: Christophe Mboso appelle les notables kinois à soutenir l'initiative de paix

28 Décembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Autorité morale du parti Convention pour la République et la Démocratie (CRD), Christophe Mboso Kodia a recommandé aux notables de la ville de Kinshasa de soutenir l'initiative de paix prônée par le Gouvernement de la République.

Lors d'un échange avec cette catégorie sociale, il a demandé à ses interlocuteurs de veiller sur la capitale et de protéger les institutions du pays, notamment le Président de la République.

Christophe Mboso leur a également demandé de redoubler de vigilance et de se désolidariser des personnes malveillantes qui chercheraient à nuire au pays.

Dans son allocution, le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale a exhorté l'assistance à soutenir le Président Félix Tshisekedi, qui a engagé plusieurs fronts contre le Rwanda en vue de restaurer la paix.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour sa part, un autre cadre du parti CRD, Samuel Mbemba, a rappelé à l'assistance le bien-fondé de cette initiative, traduisant l'engagement et la loyauté des notables de Kinshasa envers le Chef de l'État. Il a souligné que c'est sous le mandat de Félix Tshisekedi que la Chambre basse du Parlement a eu, pour la première fois, un président issu de la province du Kwango.

Samuel Mbemba a en outre salué le désenclavement de Camp Luka, un quartier de la commune de Ngaliema habité majoritairement par les ressortissants de la province du Kwango.

Cette réunion du parti CRD, organisée à l'aube de la nouvelle année 2026, illustre la loyauté, la fidélité ainsi que l'engagement de Christophe Mboso à lutter aux côtés du Chef de l'État pour la restauration de la paix sur l'ensemble du territoire national.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.