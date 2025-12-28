Congo-Kinshasa: Christophe Mboso appelle les notables kinois à soutenir l'initiative de paix

Autorité morale du parti Convention pour la République et la Démocratie (CRD), Christophe Mboso Kodia a recommandé aux notables de la ville de Kinshasa de soutenir l'initiative de paix prônée par le Gouvernement de la République.

Lors d'un échange avec cette catégorie sociale, il a demandé à ses interlocuteurs de veiller sur la capitale et de protéger les institutions du pays, notamment le Président de la République.

Christophe Mboso leur a également demandé de redoubler de vigilance et de se désolidariser des personnes malveillantes qui chercheraient à nuire au pays.

Dans son allocution, le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale a exhorté l'assistance à soutenir le Président Félix Tshisekedi, qui a engagé plusieurs fronts contre le Rwanda en vue de restaurer la paix.

Pour sa part, un autre cadre du parti CRD, Samuel Mbemba, a rappelé à l'assistance le bien-fondé de cette initiative, traduisant l'engagement et la loyauté des notables de Kinshasa envers le Chef de l'État. Il a souligné que c'est sous le mandat de Félix Tshisekedi que la Chambre basse du Parlement a eu, pour la première fois, un président issu de la province du Kwango.

Samuel Mbemba a en outre salué le désenclavement de Camp Luka, un quartier de la commune de Ngaliema habité majoritairement par les ressortissants de la province du Kwango.

Cette réunion du parti CRD, organisée à l'aube de la nouvelle année 2026, illustre la loyauté, la fidélité ainsi que l'engagement de Christophe Mboso à lutter aux côtés du Chef de l'État pour la restauration de la paix sur l'ensemble du territoire national.