Ethiopie: Lancement d'un centre dédié au commerce du café éthiopien à Zhuzhou pour renforcer l'accès au marché chinois

Addis-Abeba — Un centre dédié au commerce du café de spécialité éthiopien a été officiellement mis en service samedi à Zhuzhou, dans la province chinoise du Hunan. Cette initiative marque une avancée significative dans le renforcement de la présence du café éthiopien sur le marché chinois.

Pensé comme un espace multifonctionnel, le centre fera office de vitrine pour les produits éthiopiens, de plateforme de transactions commerciales et de lieu d'échanges culturels autour de la tradition du café.

La cérémonie d'ouverture s'est tenue en marge de la Conférence sur la coopération économique et commerciale du café entre l'Éthiopie et la Chine, un événement qui a rassemblé près de 300 participants, parmi lesquels des responsables gouvernementaux, des spécialistes du secteur et des chefs d'entreprise venus d'Éthiopie et de la province du Hunan.

Placée sous l'organisation du Comité d'amitié éthio-chinois, la conférence avait pour objectif de promouvoir les cafés éthiopiens haut de gamme auprès du public chinois et de consolider les partenariats commerciaux entre les deux pays.

Berceau historique du café et acteur majeur de l'exportation mondiale de grains de haute qualité, l'Éthiopie voit aujourd'hui la Chine s'imposer comme son quatrième principal marché d'exportation.

Au cours des cinq derniers mois, 16 300 tonnes de café éthiopien ont été expédiées vers la Chine, générant des recettes estimées à 113 millions de dollars.

S'exprimant par message vidéo à l'occasion de la conférence, le président éthiopien Taye Atske-selassie a réitéré la détermination de son pays à approfondir la coopération commerciale avec la Chine, en particulier dans le secteur du café.

Selon Adugna Debela Bote, directeur général de l'Autorité éthiopienne du café et du thé, ce nouveau centre de commerce jouera un rôle clé en facilitant les ventes directes grâce aux zones pilotes de commerce électronique transfrontalier de Zhuzhou, améliorant ainsi l'efficacité des échanges et l'accès au marché chinois.

Il a également insisté sur l'importance de promouvoir la culture du café éthiopien à travers des expériences immersives dans les grands espaces commerciaux, afin de bâtir une relation durable avec les consommateurs chinois.

En marge de l'événement, plusieurs accords de coopération ont été signés entre entreprises éthiopiennes et chinoises, portant notamment sur le commerce du café, les plateformes d'échange et des projets liés aux nouvelles énergies.

De son côté, Hu Xusheng, vice-président du Comité permanent de l'Assemblée populaire provinciale du Hunan, a souligné que cette conférence illustre l'engagement constant de la province en faveur de la coopération sino-africaine, le Hunan étant la province hôte permanente de l'Exposition économique et commerciale Chine-Afrique.