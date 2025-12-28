Libreville, 27 décembre 2025, la Coordination Générale du Forum National des Organisations de Jeunesse du Gabon (FNOJG) a animé, ce jour, une conférence de presse consacrée à la restitution officielle des résultats de la grande Enquête Nationale en ligne sur les Axes Prioritaires de la Jeunesse, menée en perspective de l'organisation du Dialogue National entre le Président de la République, Chef de l'État, Son Excellence, Brice Clotaire Oligui Nguema et la Jeunesse Gabonaise.

Organisée à Libreville, cette rencontre avec la presse nationale, internationale et les médias en ligne a permis de présenter les conclusions d'un exercice citoyen inédit, marqué par une forte mobilisation nationale et internationale de la jeunesse gabonaise.

1 - Une mobilisation historique de la jeunesse gabonaise.

L'enquête, conduite sur l'ensemble du territoire national et auprès de la diaspora, a enregistré 10 171 participants, issus des neuf provinces du Gabon ainsi que des zones de la diaspora (Afrique, Europe, Amérique, Asie et Océanie). Cette participation massive témoigne de l'intérêt croissant des jeunes Gabonais pour les questions de gouvernance, de développement et de participation citoyenne. Sur le plan démographique, les résultats révèlent une diversité de profils, de tranches d'âge et de parcours, confirmant que les préoccupations exprimées reflètent une réalité nationale partagée, aussi bien par les jeunes vivant au Gabon que par ceux établis à l'étranger.

2 - Le Dialogue National Jeunesse - Présidence : un enjeu stratégique.

Selon la Coordination Générale du FNOJG, cette enquête vise à structurer, objectiver et légitimer la parole de la jeunesse, afin qu'elle puisse être portée de manière cohérente et responsable dans le cadre du Dialogue National à venir avec le Président de la République. Ce dialogue est présenté comme un moment historique, destiné à instaurer un cadre de concertation direct, inclusif et permanent entre l'État et la jeunesse, conformément aux engagements internationaux du Gabon, notamment en matière de participation des jeunes à la prise de décision publique.

3 - Axes prioritaires et attentes majeures exprimées par les jeunes.

La restitution a mis en lumière plusieurs axes prioritaires clairement identifiés par les participants, parmi lesquels :

1 - l'emploi et l'employabilité des jeunes ;

2 - l'entrepreneuriat et l'accès au financement ;

3 - la formation professionnelle et l'enseignement supérieur ;

4 - la santé des jeunes, y compris la santé communautaire ;

5 - la citoyenneté, la gouvernance et la participation politique ;

6 - la lutte contre les inégalités et la promotion de l'égalité des chances ;

7 - le développement économique, social et territorial ;

8 - l'insertion professionnelle des étudiants et des jeunes diplômés.

Des recommandations fortes ont également été formulées, notamment la création d'un Fonds dédié à la jeunesse, le respect des quotas de représentation des jeunes dans les instances décisionnelles, ainsi que la mise en place de mécanismes durables d'écoute et de concertation.

4 - Vers un cadre permanent de dialogue avec la jeunesse.

À travers cette conférence de presse, la Coordination Générale du FNOJG a réaffirmé son ambition de voir les résultats de cette enquête servir de base technique et politique à l'organisation du Dialogue National entre le Président de la République et la Jeunesse Gabonaise.

L'objectif est clair : faire de la jeunesse un acteur central des politiques publiques, en transformant ses attentes en propositions concrètes, réalistes et alignées avec le Plan National de Croissance et de Développement du Gabon 2026-2030.

La Coordination Générale a enfin appelé l'ensemble des institutions, des partenaires nationaux et internationaux, ainsi que les médias, à accompagner cette dynamique, afin que ce dialogue marque une nouvelle ère de confiance, d'inclusion et de responsabilité partagée entre l'État et la jeunesse gabonaise.