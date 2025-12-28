Togo: Un Jubilé s'achève, l'espérance demeure

L'Église catholique a clôturé dimanche le Jubilé de l'Espérance, une année de réflexion et de cheminement spirituel ouverte il y a douze mois par le feu Pape François.

À cette occasion, Mgr Benoît Alowonou, évêque de Kpalimé et président de la Conférence des évêques du Togo (CET), a tenu à dissiper toute confusion sur la portée de cette clôture.

« Nous sommes à la fin de l'année de l'espérance, mais pour autant, il ne s'agit pas de la fin de l'espérance chrétienne », a-t-il déclaré.

Selon le prélat, la fin du Jubilé marque simplement l'achèvement d'un temps liturgique particulier, dédié à la méditation et au renforcement de la foi. L'espérance chrétienne, a-t-il insisté, demeure au coeur de la vie du croyant.

Mgr Alowonou a rappelé que la vie chrétienne est un cheminement qui a besoin de moments forts pour nourrir et affermir l'espérance. Cette dernière permet au fidèle de garder le regard fixé sur l'essentiel : la rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ.

« Nous devons nous remettre aussitôt en route, en pèlerinage de l'espérance, car elle est un cheminement qui ne prendra fin qu'au seuil du pays de notre foi, le ciel », a-t-il souligné.

Pour les responsables de l'Église catholique au Togo, la clôture du Jubilé est aussi un temps de bilan personnel. Chaque chrétien est invité à relire sa marche spirituelle au cours de cette année dédiée à l'espérance.

Le président de la CET a également rappelé la mission confiée à tout baptisé : annoncer la Bonne Nouvelle aux humbles, guérir les coeurs blessés, proclamer la délivrance aux captifs et la libération aux prisonniers, et faire connaître « une année de bienfaits accordée par le Seigneur ».

Des responsabilités déjà mises en avant par le Pape François lors de l'ouverture de l'Année de l'Espérance, à la fin de l'année 2024.

« Après douze mois de cheminement, c'est maintenant le lieu de faire un examen de conscience : comment avons-nous répondu à l'appel du pape ? C'est aussi le moment d'inviter chacun, y compris les autorités, à prier pour que les engagements pris dans le monde soient effectivement concrétisés », a conclu Mgr Alowonou.

La clôture du Jubilé de l'Espérance a coïncidé avec la célébration de la Sainte Famille, un moment fort pour la communauté catholique, marqué par la prière, la communion et le renouvellement de l'engagement chrétien.