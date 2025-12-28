Togo: Une initiative solidaire portée par l'État et la société civile

Le ministère de la Santé, en collaboration avec l'association 'Nos Années de Vie', a lancé une campagne médicale gratuite destinée aux personnes âgées. Une initiative à forte portée humaine, qui illustre concrètement l'esprit de solidarité et d'entraide en faveur des seniors, souvent fragilisés par la précarité et l'isolement.

Des centaines de personnes âgées peuvent accéder gratuitement à des consultations et à des prises en charge dans plusieurs spécialités, notamment l'ophtalmologie, la cardiologie, la rhumatologie et la médecine générale. Ces domaines concernent des pathologies fréquemment liées au vieillissement, mais dont le suivi régulier reste hors de portée pour de nombreux seniors confrontés à des contraintes financières.

Au-delà des consultations, la campagne se distingue par une approche globale de la prise en charge. À l'issue des examens médicaux, des médicaments et divers produits pharmaceutiques sont remis gratuitement aux patients. Cette démarche vise à assurer la continuité des soins et à prévenir les ruptures de traitement, un problème récurrent chez les personnes âgées disposant de ressources limitées.

Organisées par plusieurs organisations de la société civile avec l'appui de l'État, ces opérations médicales régulières traduisent une volonté commune de réduire les inégalités d'accès aux soins de santé. Elles témoignent également d'une prise de conscience croissante quant à la nécessité de renforcer les mécanismes de solidarité, en particulier en direction des personnes âgées, dont les besoins spécifiques demeurent encore insuffisamment pris en compte dans de nombreux contextes.

Au-delà de l'impact sanitaire immédiat, cette campagne revêt une dimension symbolique forte. Elle rappelle que la santé des aînés est une responsabilité collective et que la solidarité, lorsqu'elle se traduit en actions concrètes, peut améliorer durablement la qualité de vie des populations les plus vulnérables.