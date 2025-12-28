Congo-Kinshasa: A Mulekera, la société civile appelle les civils et les militaires à oeuvrer pour la paix

La société civile de la commune de Mulekera, dans la ville de Beni (Nord-Kivu), a lancé, samedi 27 décembre, un appel aux civils ainsi qu'aux forces de défense et de sécurité afin qu'ils s'impliquent dans la recherche de la paix.

Cet appel a été formulé lors d'une journée de réflexion et d'une tribune d'expression populaire organisée entre la population du quartier Kuka et les responsables des services de l'ordre.

Ce forum visait à réconcilier les différentes couches de la population à la suite du refus d'implanter une station de police dans cette entité.

Initiée par la société civile de la commune de Mulekera, cette journée de réflexion et d'expression populaire pour la paix est intervenue après une série d'altercations entre les services de l'ordre et la population du quartier Kuka.

La population accusait les services de sécurité d'être à l'origine de multiples cas d'insécurité dans ce quartier, caractérisés par des extorsions et des incursions nocturnes dans les habitations.

Des blessés ont été enregistrés lors de ces altercations

« Nous sommes ici par rapport à l'incident survenu dernièrement concernant le refus de la présence des policiers déployés par nos autorités dans le quartier Kuka. Des personnes de mauvaise foi ont intoxiqué les jeunes et provoqué ce que nous avons vécu. Après ce dialogue communautaire, cette tribune d'expression et journée de réflexion, nous avons retenu quelques pistes de solution : nous n'allons pas refuser la présence des policiers, mais nous prévoyons une deuxième rencontre avec les autorités afin de trouver une solution pour que la police soit implantée ici et joue son rôle de protection des civils et de leurs biens », a expliqué Joseph Sabuni, président de la société civile de la commune de Mulekera.

Depuis deux semaines, des troupes de la police sont déployées dans les trente quartiers de la ville de Beni pour assurer la sécurité et la protection des civils.