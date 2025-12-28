Congo-Kinshasa: Justice-Plus exhorte la CRP à rejoindre le processus de paix à travers le P-DDRCS

L'ONG Justice-Plus demande à la rébellion de la Convention pour la Révolution Populaire (CRP) de cesser les hostilités et de rejoindre le processus de paix à travers le P-DDRCS.

Dans un communiqué publié vendredi 26 décembre à Bunia, cette organisation de défense des droits humains estime que la cessation des combats permettrait d'éviter de nouvelles pertes en vies humaines dans le territoire de Djugu, en Ituri.

Cette structure citoyenne a tiré la sonnette d'alarme sur de graves violations du droit international humanitaire dans la zone de Bule, en territoire de Djugu. Elle regrette que la CRP ait impliqué des femmes et des enfants dans les combats en les utilisant comme boucliers humains, les exposant ainsi aux tirs croisés entre belligérants -- une situation jugée particulièrement préoccupante.

Justice-Plus indique que ces abus surviennent dans un contexte d'affrontements armés persistants depuis plusieurs semaines entre les Forces armées de la RDC et les miliciens de la CRP.

L'ONG dénonce également l'utilisation des sites de déplacés comme positions de repli par les miliciens, exposant des milliers de civils déjà vulnérables à de nouveaux risques.

Face à cette situation, Justice-Plus condamne fermement les meurtres de civils, le recrutement et l'implication des femmes et des enfants dans le conflit, ainsi que les violations de la Convention de Genève. L'organisation rappelle que les opérations militaires doivent impérativement distinguer les combattants des populations civiles.

Elle appelle enfin les autorités politico-administratives et les FARDC à mener leurs opérations avec professionnalisme et dans le strict respect du droit international humanitaire.