Congo-Kinshasa: Fizi - Les FARDC affirment avoir récupéré Makobola 1 et 2

28 Décembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Les Forces armées de la RDC (FARDC) affirment avoir repris le contrôle des agglomérations de Makobola 1 et 2, dans le territoire de Fizi, au Sud-Kivu.

Le porte-parole militaire, le général-major Sylvain Ekenge, a fait cette annonce samedi 27 décembre lors de son intervention sur la RTNC.

Au cours de la même intervention, cet officier supérieur a assuré que les combats entre les FARDC et les rebelles de l'AFC/M23 se poursuivent à environ 7 kilomètres de la cité d'Uvira.

Le général-major Sylvain Ekenge en a profité pour sensibiliser les Congolais sur la nécessité de prendre conscience de la guerre qui se déroule dans l'est du pays.

« Makobola est aujourd'hui sous contrôle total. C'est-à-dire que Makobola 1 et Makobola 2 sont désormais sous le contrôle des Forces armées de la RDC. Les combats sont concentrés dans les localités de Katongo et Kabimba, à plus ou moins 7 kilomètres d'Uvira. Nous sommes distraits par des histoires invraisemblables, surtout nous qui sommes ici à Kinshasa », a-t-il déclaré.

Il a également rappelé que la RDC n'a qu'un seul pays à protéger. Pour lui, la meilleure manière de le faire est que chacun contribue à sa sécurité.

Selon des sources locales, les rebelles du M23 contrôlent toujours la ville d'Uvira jusqu'à Kinongo.

