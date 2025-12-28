Afrique: CAN 2025 (2e journée) - Le Soudan surprend la Guinée équatoriale et relance sa campagne

La Guinée équatoriale a subi une courte mais précieuse défaite face au Soudan (0-1), ce dimanche 28 décembre 2025, lors de la 2e journée de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Une rencontre âprement disputée, marquée par un but décisif en seconde période et une forte intensité physique.

Après une première mi-temps fermée et très engagée, les deux équipes sont rentrées aux vestiaires sur un score nul et vierge. Les occasions ont été rares, mais les duels nombreux, comme en témoignent les cartons jaunes distribués, notamment à Walieldin Khdir (16e) et Sheddy Barglan (41e) côté soudanais, ainsi qu'à Jannick Buyla Machín (45e+3) pour la Guinée équatoriale.

Dès la reprise, les sélectionneurs ont tenté de dynamiser le jeu à travers plusieurs changements. La Guinée équatoriale a procédé à des ajustements offensifs, tandis que le Soudan a renforcé son dispositif pour mieux exploiter les contres.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le tournant du match est intervenu à la 74e minute. Profitant d'un moment de flottement défensif, le Soudanais S. Coco a trouvé la faille et inscrit l'unique but de la rencontre, donnant l'avantage à son équipe (0-1). Un coup dur pour les Équatoguinéens, qui ont alors multiplié les tentatives pour revenir au score.

Malgré une fin de match animée, marquée par de nouveaux changements tactiques et un carton jaune infligé à Carlos Akapo (87e), la Guinée équatoriale n'est jamais parvenue à égaliser. Solide défensivement, le Soudan a su gérer les dernières minutes, jusqu'au coup de sifflet final après six minutes de temps additionnel.

Grâce à ce succès, le Soudan se relance pleinement dans la compétition, tandis que la Guinée équatoriale est désormais sous pression avant la dernière journée de la phase de groupes.