Afrique: CAN 2025 - Groupe F - Le Mozambique crée l'exploit face au Gabon et relance le suspense

Le Mozambique a signé, ce dimanche 28 décembre 2025, à Agadir, une victoire historique à la Coupe d'Afrique des Nations. Opposés au Gabon lors de la 2e journée du groupe F de la CAN 2025, les Mambas se sont imposés au terme d'un match spectaculaire (3-2), décrochant ainsi le tout premier succès de leur histoire dans la compétition.

Dos au mur après une première défaite, les deux sélections abordaient cette rencontre avec l'obligation de gagner pour rester en course pour une qualification en huitièmes de finale. Et ce sont les Mozambicains qui ont affiché le plus d'envie et de maîtrise dès les premières minutes.

Un Mozambique audacieux et réaliste

Très entreprenants, les Mambas ont rapidement mis la pression sur une défense gabonaise fébrile. Logiquement récompensés, ils ouvrent le score à la 37e minute sur un corner parfaitement exécuté par Catamo, repris de la tête par Bangal. Quelques minutes plus tard, Catamo double la mise sur penalty (42e), après une faute d'Ecuele Manga sur Witi.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Juste avant la pause, le Gabon retrouve un mince espoir grâce à son capitaine Pierre-Emerick Aubameyang, opportuniste dans la surface après une erreur du gardien Siluane (45+4'). À la mi-temps, le Mozambique mène 2-1, mais le match reste ouvert.

Les Mambas résistent au réveil gabonais

Au retour des vestiaires, le Mozambique frappe à nouveau. Witi, intenable sur son aile, dépose un centre millimétré sur la tête de Diogo Calila, totalement seul dans la surface, pour le troisième but des siens (51'). Un coup dur pour les Panthères.

Le Gabon tente alors de réagir. Malgré une grosse occasion manquée par Aubameyang et un pressing plus intense en fin de rencontre, les hommes de Patrice Neveu peinent à se montrer dangereux. Ils parviennent toutefois à réduire l'écart à la 76e minute grâce à Moucketou-Moussounda, à la suite d'un cafouillage dans la surface.

Les dernières minutes sont irrespirables. Les Panthères jettent toutes leurs forces dans la bataille, réclament un penalty dans le temps additionnel, mais la VAR ne valide pas leur demande. Solide malgré plusieurs interruptions de jeu, le gardien mozambicain Siluane tient bon jusqu'au coup de sifflet final.

Une victoire historique, un Gabon au bord de l'élimination

Score final : 3-2 pour le Mozambique, qui décroche une victoire historique et garde intactes ses chances de qualification avant la dernière journée. En revanche, le Gabon concède une deuxième défaite consécutive et voit son avenir dans la compétition sérieusement compromis.

Dans ce groupe F très disputé, le suspense reste entier à l'approche de l'ultime journée, où chaque point comptera.