Cote d'Ivoire: Journée des migrants 2025 - Syndicats et partenaires appelés à une action concertée au pays

À l'occasion de la commémoration de la Journée internationale des migrants (JIM), édition 2025, la Plateforme de collaboration des syndicats sur la migration en Côte d'Ivoire (PCSM-CI) a rendu hommage aux migrants et réaffirmé la nécessité de bâtir des systèmes migratoires plus sûrs, inclusifs et équitables. Ce message a été porté, le 23 décembre 2025, par son coordonnateur général, Tano Honorat.

Placée sous le thème « Ma grande histoire : cultures et développement », cette journée a permis de rappeler que la migration constitue l'un des phénomènes majeurs de notre époque. Selon Tano Honorat, les migrants contribuent de manière déterminante au développement économique, social et culturel des sociétés d'accueil comme des pays d'origine.

« La migration ne se résume pas à un déplacement d'un lieu à un autre. Elle est avant tout une contribution », a-t-il souligné. Travailleurs, étudiants, entrepreneurs ou membres de familles, les migrants occupent des fonctions essentielles, stimulent l'innovation, renforcent la cohésion sociale et participent activement à la croissance des économies nationales.

Toutefois, a-t-il précisé, les bénéfices de la migration ne peuvent être pleinement réalisés que si celle-ci est sûre, ordonnée et bien gérée. À cet effet, il a insisté sur l'importance d'investir dans des systèmes garantissant l'accès aux documents administratifs, à l'éducation, aux services sociaux, au travail décent, à des salaires justes, ainsi qu'à un retour digne pour les migrants qui le souhaitent.

Dans un contexte mondial marqué par des défis multiples, la PCSM-CI a souligné qu'aucun pays ne peut gérer seul les enjeux migratoires. La plateforme appelle ainsi à des partenariats renforcés entre l'État, les employeurs, les syndicats, les organisations de la société civile, les communautés locales et les migrants eux-mêmes.

À travers ses centrales syndicales membres, l'UGTCI, DIGNITÉ, la FESACI, l'UNATRCI et la CS HUMANISME, la faîtière recommande notamment l'adoption d'une politique migratoire nationale inclusive, la lutte contre les causes profondes de la migration irrégulière, ainsi que la ratification des conventions C97, C174 et C189 de l'Organisation internationale du travail (OIT).

En rendant hommage aux migrants, présentés comme des architectes du progrès et des ponts entre les cultures, la PCSM-CI réaffirme son engagement à oeuvrer pour la défense et la promotion des droits des migrants et de leurs familles, convaincue que « Ma grande histoire » est avant tout une histoire commune, porteuse d'un avenir plus juste et plus durable.