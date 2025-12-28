Cote d'Ivoire: Élections législatives 2025 - L'IHRO salue l'engagement de ses observateurs au pays

À l'issue des élections législatives du 27 décembre 2025, l'Organisation internationale des droits de l'homme (IHRO) a livré, à travers un communiqué publié le 28 décembre, une appréciation générale de la mission d'observation électorale conduite sur l'ensemble du territoire ivoirien.

Présents dès l'ouverture des bureaux de vote, environ cinquante observateurs de l'IHRO ont été déployés dans plusieurs localités du pays. Leur mission, selon l'organisation, visait à « observer le déroulement des opérations électorales dans un climat calme et ordonné », conformément aux standards internationaux.

Dans un communiqué adressé aux membres observateurs, Dongui Kouakou Salia, ambassadeur honoraire itinérant pour la Côte d'Ivoire et directeur régional Afrique de l'Ouest de l'IHRO, a d'abord remercié la Commission électorale indépendante (CEI) pour la « bonne organisation de ces élections législatives ». Il a ensuite salué « l'engagement, le professionnalisme et le sens de responsabilité » des équipes d'observateurs mobilisées par l'IHRO. Il a indiqué que leur présence sur le terrain avait permis de « contribuer à instaurer un climat de confiance » autour du processus électoral.

Les différents rapports issus des missions locales ont été transmis à la « cellule d'éveil électorale » mise en place au siège de l'organisation à Abidjan, où ils ont été « soigneusement analysés ». L'IHRO précise que ces travaux ont également été suivis par ses instances internationales, notamment le président mondial basé en Inde et le vice-président mondial en Argentine.

Selon le communiqué, l'ensemble des ambassadeurs et directeurs régionaux de l'organisation à travers le monde ont « exprimé leur reconnaissance » à l'endroit des observateurs pour « leur dévouement et leur respect des principes de l'observation électorale ».

À travers cette mission, l'IHRO réaffirme sa volonté de « contribuer à la consolidation de la démocratie et à la promotion des droits humains », tout en soulignant que « chaque observation participe à l'amélioration continue des processus électoraux ».