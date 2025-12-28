Cote d'Ivoire: Tiémoko Meyliet Koné à la nuit électorale à Tafiré - « C'est Zo ! Mais attendons les résultats officiels »

28 Décembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Salif D. Cheickna

La nuit électorale du samedi 27 décembre 2025 à Tafiré a pris des allures de fête populaire. Au siège du RHDP, une foule nombreuse de sympathisants, majoritairement composée de jeunes, s'est rassemblée dès 21 heures pour attendre les premières tendances du scrutin législatif. Au coeur de cette ferveur, le candidat du RHDP, Tiémoko Meyliet Koné, est apparu visiblement heureux, porté par l'enthousiasme de ses partisans.

Dans une ambiance survoltée, le candidat a choisi de s'adresser à la jeunesse dans un langage qui lui est familier : le nouchi. Un choix qui a immédiatement conquis l'assistance. « Quand je disais la dernière fois que c'était déjà Zo ! Grâce à vous, c'est devenu Zo ! Mais je serai encore plus heureux quand, officiellement, on me dira que c'est bel et bien Zo ! Ceux qui doivent faire ce travail le feront sûrement, et on se retrouvera pour célébrer le Zo ! », a-t-il lancé, déclenchant une véritable explosion de joie.

Cris de liesse, vuvuzelas et pas de danse ont ponctué cette intervention brève mais chargée d'émotion, traduisant la confiance et l'espoir nourris par les militants du parti au pouvoir.

Avant la prise de parole du candidat, le directeur de campagne, Charles Sanga, a salué la forte mobilisation observée tout au long du processus électoral. Il a particulièrement mis en avant la campagne de proximité menée avec engagement, remerciant l'ensemble des structures du RHDP pour leur implication constante sur le terrain. Se disant confiant, il a évoqué la possibilité d'un score historique, jamais atteint dans la circonscription.

Malgré l'euphorie ambiante, le message de prudence reste de mise. Tous les regards sont désormais tournés vers la Commission Électorale Indépendante (CEI), seule institution habilitée à proclamer les résultats officiels de ce scrutin très attendu à Tafiré.

