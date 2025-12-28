Afrique: CAN 2025 - Suivez en direct le deuxième match de l'Algérie contre le Burkina Faso

L'Algérie de Riyad Mahrez affronte le Burkina Faso au stade Moulay Hassan de Rabat pour la deuxième journée du groupe E de la CAN 2025. Suivez le match en direct sur RFI.

28/12/2025 - 18:21Des Étalons outsiders

Les hommes de Brama Traoré peuvent créer la surprise aujourd'hui. Ils s'affirment comme une équipe sur laquelle il faut compter en Afrique (demi-finaliste en 2017 et 2021) avec des attaquants de qualité comme Bertrand Traoré ou Dango Ouattara.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

28/12/2025 - 18:16Algérie en quête d'une qualification en phase finale

Depuis leur titre en 2019, les Fennecs courent toujours après une qualification en huitièmes de finale (élimination en poules en 2021 et 2024). En cas de succès face aux Étalons, les coéquipiers de Mahrez seront directement qualifiés en phase finale.

28/12/2025 - 18:12Les tuniques du jour

28/12/2025 - 18:11Les deux équipes sont arrivés au stade Moulay Hassan

28/12/2025 - 18:08Le onze du Burkina Faso

Du côté des Étalons, Brama Traoré fait du classique avec un 4-3-3 composé du trio d'attaque Traoré, Ouattara et Kabore. Hervé Koffi, le portier d'Angers, est titulaire et capitaine pour le Burkina Faso.

28/12/2025 - 18:06Le onze de l'Algérie

Le sélectionneur Vladimir Petkovic a choisi de titulariser Samir Chergui du Paris FC et Jaouen Hadjam. Les Fennecs devraient évoluer dans une défense à cinq derrière. Ibrahim Maza devrait quant à lui évoluer en soutien des deux attaquants Riyad Mahrez et Mohamed Amoura.

28/12/2025 - 18:02Composition des deux équipes

28/12/2025 - 18:01 Il s'agit de la deuxième journée du groupe F. L'Algérie est en tête de ce groupe après sa victoire 3-0 face au Soudan alors que le Burkina Faso a tout renversé en fin de match face à la Guinée équatoriale (2-1).

28/12/2025 - 17:57Bonjour et bienvenu sur RFI pour suivre en direct le match entre l'Algérie et le Burkina Faso