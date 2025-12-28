Ethiopie: Le pays est désormais la première destination des investissements indiens - Ambassadeur Rai

Addis-Abeba — L'Éthiopie s'affirme de plus en plus comme un pôle stratégique majeur pour les investissements indiens, jouant un rôle moteur dans la transformation et la modernisation de secteurs essentiels de l'économie nationale, a indiqué l'ambassadeur de l'Inde, Anil Kumar Rai.

Dans un entretien exclusif accordé à l'Agence de presse éthiopienne (ENA), le diplomate a souligné que le pays connaît une dynamique d'attractivité remarquable auprès des investisseurs indiens, consolidant ainsi un partenariat économique solide et ancien entre Addis-Abeba et New Delhi.

« L'Inde compte parmi les principaux investisseurs en Éthiopie, avec près de 5 milliards de dollars déjà engagés et environ 1,5 milliard de dollars supplémentaires actuellement en discussion », a précisé l'ambassadeur.

Selon lui, ces investissements ciblent des secteurs clés destinés à soutenir l'industrialisation, la croissance durable et l'autonomie technologique du pays.

Ils concernent notamment la santé, la production de médicaments essentiels, l'agriculture -- pilier des recettes en devises -- ainsi que le textile, sans oublier l'industrie automobile, en pleine expansion.

Cette dynamique d'investissement a eu des retombées significatives sur l'emploi, avec la création d'environ 75 000 postes directs, a-t-il ajouté.

L'ambassadeur Rai a attribué cet essor aux réformes macroéconomiques ambitieuses engagées par l'Éthiopie, ainsi qu'aux vastes programmes de modernisation urbaine.

Des initiatives telles que « Digital Ethiopia 2030 » et les projets de développement de corridors urbains ont contribué à renforcer la confiance des investisseurs et à attirer des entrepreneurs tournés vers l'innovation.

« Les réformes entreprises, notamment les projets de corridors visant à bâtir des villes intelligentes, modernes et agréables à vivre, ainsi que le projet de l'aéroport de Bishoftu, ont ouvert de nouvelles opportunités de coopération économique », a-t-il expliqué.

Du côté du secteur privé, les acteurs confirment que de nombreux freins logistiques et financiers ont été progressivement levés. Harsh Kothari, PDG du groupe Mohan, a salué l'impact concret des réformes récentes.

« Les changements politiques ont été mis en oeuvre efficacement.

Les difficultés liées aux devises ont disparu, la zone franche de Dire Dawa est désormais fonctionnelle et l'amélioration des infrastructures routières permet d'accéder à de nouveaux marchés au-delà des frontières éthiopiennes », a-t-il déclaré.

Par ailleurs, des infrastructures spécialisées comme le parc industriel de Kilinto jouent un rôle déterminant dans le développement d'industries de pointe, en particulier dans les secteurs pharmaceutique et chimique.

Raji John, représentant de Cadila Pharmaceuticals Ethiopia Plc, a encouragé davantage d'entreprises indiennes à exploiter ces opportunités.

« Le parc industriel de Kilinto a été conçu spécifiquement pour les industries pharmaceutiques et chimiques.

Compte tenu de la demande croissante, il offre un potentiel considérable pour les investisseurs indiens », a-t-il affirmé.